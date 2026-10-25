Wordt het een koude januari, dan voel je de huidige gasprijs vooral in die ene maand. In januari stook je bijna een vijfde van je jaarverbruik. In een gewone tussenwoning kost dat nu ruim €330 aan gas, in één maand.

Dat is dertien keer zoveel als je in juli stookt.

Januari is de piekmaand

Energieleveranciers verdelen je jaarverbruik met vaste percentages over de maanden. Bij DELTA Energie is dat januari, 18,4%, tegenover juli, 1,4%. Pure Energie gaat voor januari uit van 18,1%. Met december (17,2 procent) en februari (15,7 procent) erbij valt volgens de verdeling van Delta meer dan de helft van je jaarverbruik in drie wintermaanden.

Bij een hoekwoning kost januari bijna €400

Voor de gasprijs gaan we uit van € 1,785 per kuub. Dat is het gemiddelde dat Energievergelijk.nl op 24 oktober berekende op basis van nieuwe contracten, inclusief energiebelasting en btw. Het jaarverbruik per woning komt van het Nibud: 1030 kuub voor een tussenwoning en 1.200 voor een hoekwoning. Voor een flat nemen we het cijfer dat Milieu Centraal geeft voor een oud klein appartement met twee of meer bewoners: 860 kuub per jaar.

Flat: 860 kuub per jaar, waarvan ongeveer 158 kuub in januari. Kosten: zo'n €282.

860 kuub per jaar, waarvan ongeveer 158 kuub in januari. Kosten: zo'n €282. Tussenwoning: 1.030 kuub per jaar, ongeveer 190 kuub in januari. Kosten: zo'n €338.

1.030 kuub per jaar, ongeveer 190 kuub in januari. Kosten: zo'n €338. Hoekwoning: 1.200 kuub per jaar, ongeveer 221 kuub in januari. Kosten: zo'n €394.

Ter vergelijking: in juli verbruikt dezelfde tussenwoning volgens deze verdeling ongeveer 14 kuub, voor zo'n €26. Van mei tot en met september gaat er volgens Delta samen 9,3 procent van het jaarverbruik door de meter.

In januari stook je dus twee keer zoveel gas als in mei tot en met september samen.

Bij strenge vorst stook je per dag bijna het dubbele

Die percentages zijn gemiddelden. Ze gaan uit van een gemiddeld Nederlands stookseizoen, schrijft DIY-gids. Hoe koud een maand is, druk je uit in graaddagen: het verschil tussen 18 graden en de gemiddelde buitentemperatuur, opgeteld voor alle dagen. Volgens Energiebespareninfo.nl telde januari 2026 534,1 gewogen graaddagen, tegen 494 in januari 2025 en 482,6 in januari 2024.

Per dag merk je het verschil goed. Een redelijk geïsoleerde tussenwoning uit de jaren negentig verbruikt volgens DIY-gids in januari 6 tot 8 kuub per dag. Bij strenge vorst is dat 9 tot 12 kuub. Tegen de prijs van nu kost een gewone januaridag dan €11 tot €14, en een vorstdag tot ruim €21.

Of januari 2027 koud wordt, weet nog niemand. Volgens Op-wintersport.nl lopen de verwachtingen van de weermodellen uiteen. Het KNMI heeft zijn twijfels over het nut van lange termijnvoorspellingen. Zij werken doorgaans met een ‘voorspellingshorizon’ van maximaal tien dagen.

Zo reken je het voor je eigen huis uit

Zoek je jaarverbruik op de laatste jaarafrekening op. Vermenigvuldig dat met 0,184 en daarna met de gasprijs uit je contract. Dan weet je wat een gemiddelde januari jou kost. Een snellere vuistregel van DIY-gids: Deel het door tweehonderd. Dat getal ligt verrassend dicht bij je gemiddelde januariverbruik per dag. Lees in een vorstweek een paar dagen achter elkaar je meter af. Dan zie je meteen hoe ver je erboven zit.

Wat de bedragen niet zeggen

Het gaat alleen om het gas zelf. Vaste kosten komen er nog bij: het Nibud rekent met een gemiddeld vastrecht van € 30,05 per maand. Je eigen tarief kan ook anders zijn. Energievergelijker.nl kwam op 23 oktober uit op gemiddeld € 1,73 per m³ gas. Bij die prijs kost januari in een tussenwoning zo'n €328.

De rekening van januari krijg je ook niet in één keer. Je betaalt een voorschot dat berekend wordt op basis van je verbruik van het vorige jaar met het tarief dat voor dit jaar geldt. Stook je in een koude januari meer dan in het jaar ervoor, dan zie je dat pas terug op je jaarafrekening.

Wil je in die dure maand minder stoken? Eerder schreven we De verwarming één graad lager: hoeveel scheelt dat op jouw rekening? en Zoveel kost een minuut douchen bij de gasprijs van nu, en daarom scheelt korter douchen meer dan je denkt.