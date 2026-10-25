Ga je met de auto naar de stad voor een dagje uit of een afspraak? Dan weet je dat Amsterdam het duurst is. Daar betaal je €8,05 voor een uur op straat. Toch is parkeren in de hoofdstad sinds 2020 nauwelijks duurder geworden. Als je de inflatie meerekent, is het er zelfs goedkoper geworden.

In Haarlem en Groningen betaal je nu twee keer zoveel als vóór corona.

Dat blijkt uit een analyse van ikwilvanmijnautoaf.nl. De site vergeleek de parkeertarieven van 123 gemeenten met gegevens uit RDW Open Data. Het ANP publiceerde de uitkomsten op 20 oktober. In 15 van de 30 grootste gemeenten steeg het duurste uurtarief op straat sinds januari 2020 harder dan de inflatie. Haarlem steeg het hardst (+106 procent), daarna kwam Groningen (+100 procent).

In Amsterdam had een uur €9,92 moeten kosten

Vóór corona kostte een uur in de Amsterdamse binnenstad €7,50. Sinds januari 2020 zijn de prijzen in Nederland met 32 procent gestegen. Was het parkeertarief even hard meegegaan, dan had je nu €9,92 betaald, meldt het ANP. Je betaalt €8,05. Parkeer je twee keer per week een uur in Amsterdam, dan kost je dat ruim €830 per jaar. Dat is nog geen €60 meer dan vóór corona.

In buurgemeente Ouder-Amstel ging het heel anders. Daar steeg het uurtarief van €0,85 naar €5,37. Geen van de 123 onderzochte gemeenten maakte in hetzelfde parkeergebied een grotere sprong.

Zo duur is parkeren per stad

Hieronder zie je per stad het hoogste uurtarief op straat vóór corona en nu. Daarachter staat wat een uur had gekost als het tarief precies met de inflatie was meegegaan. Alle cijfers komen uit de analyse die het ANP publiceerde.

Amsterdam: van €7,50 naar €8,05. Met de inflatie mee was het €9,92 geweest.

van €7,50 naar €8,05. Met de inflatie mee was het €9,92 geweest. Utrecht: van €5,53 naar €8,01 (+45 procent). Met de inflatie mee was het €7,32 geweest.

van €5,53 naar €8,01 (+45 procent). Met de inflatie mee was het €7,32 geweest. Rotterdam: van €4,14 naar €7,20, vanaf 1 november (+74 procent). Met de inflatie mee was het €5,48 geweest.

van €4,14 naar €7,20, vanaf 1 november (+74 procent). Met de inflatie mee was het €5,48 geweest. Den Haag: van €4,80 naar €7,15. Met de inflatie mee was het €6,35 geweest.

van €4,80 naar €7,15. Met de inflatie mee was het €6,35 geweest. Haarlem: van €3,25 naar €6,70 (+106 procent). Met de inflatie mee was het €4,30 geweest.

van €3,25 naar €6,70 (+106 procent). Met de inflatie mee was het €4,30 geweest. Groningen: verdubbeld (+100 procent). In de binnenstad betaal je nu €5,00, volgens de gemeente.

verdubbeld (+100 procent). In de binnenstad betaal je nu €5,00, volgens de gemeente. Enschede: van €3,10 naar €3,85. Met de inflatie mee was het €4,10 geweest.

Utrecht was vóór corona nog bijna €2 per uur goedkoper dan Amsterdam. Nu scheelt het 4 cent. Rotterdam gaat op 1 november voorbij Den Haag. Daarna zijn alleen Amsterdam en Utrecht nog duurder. Haarlem stond in 2020 op plek 10 van de duurste gemeenten en staat nu op plek 4.

Wat kost een middag van drie uur?

Je zet de auto drie uur op straat in de duurste zone. Dit hebben we zelf uitgerekend met de uurtarieven van nu:

Amsterdam: €24,15

Utrecht: €24,03

Rotterdam (vanaf 1 november): €21,60

Den Haag: €21,45

Haarlem: €20,10

Groningen: €15,00

Enschede: €11,55

Ga je regelmatig, dan tikt het verschil hard aan. Twee keer per week een uur in de binnenstad van Haarlem kost nu bijna €700 per jaar. Dat is ruim €350 meer dan vóór corona. In Rotterdam betaal je vanaf november bijna €750 per jaar, ruim €300 meer dan vroeger. In Enschede is het ruim €400 per jaar, bijna €80 meer dan vóór corona.

Je betaalt ook op meer momenten

Het gaat niet alleen om het uurtarief. Sinds 2022 voerden zes steden betaald parkeren op zondag in. Haarlem is daar een van. Daar betaal je op werkdagen en zaterdag tot 23.00 uur, en op zondag ook. In Gouda staat de meter sinds 2025 tot middernacht aan, in plaats van tot 21.00 uur. In de binnenstad van Amsterdam betaal je in de duurste zone zeven dagen per week, ook midden in de nacht.

Het grootste deel van de stijging kwam in 2023. Na de inflatiepiek verhoogden 50 van de 116 gemeenten hun tarief, met gemiddeld 11,6 procent.

Zo betaal je minder dan op straat

Amsterdam: parkeer je na 10.00 uur bij een P+R, dan betaal je €6 per 24 uur. Het OV betaal je apart, meldt Vertrekinfo.

parkeer je na 10.00 uur bij een P+R, dan betaal je €6 per 24 uur. Het OV betaal je apart, meldt Vertrekinfo. Rotterdam: in Schiedam (€3,32) en Vlaardingen (€2,40) betaal je op zondag niets in de duurste zone.

in Schiedam (€3,32) en Vlaardingen (€2,40) betaal je op zondag niets in de duurste zone. Haarlem: in de garages parkeer je van 18.00 tot 08.00 uur goedkoop, volgens Parkerenindestad.nl. In de winkelgebieden in Noord en West kun je kort parkeren tegen een lager tarief.

in de garages parkeer je van 18.00 tot 08.00 uur goedkoop, volgens Parkerenindestad.nl. In de winkelgebieden in Noord en West kun je kort parkeren tegen een lager tarief. Groningen: op een P+R aan de rand van de stad parkeer je gratis. Volgens Visit Groningen kost een retourtje met de P+R-bus naar het centrum €6,25. In een aantal garages van Interparking betaal je met de Day Trip Parking-actie €10 tot €15 voor een hele dag.

Wat de cijfers niet zeggen

Het onderzoek gaat over het eerste uur gewoon parkeren op straat in de duurste zone van elke gemeente. Vergunningen, dagkaarten en parkeergarages tellen niet mee. Buiten het centrum ben je vaak goedkoper uit. Wel moet je goed opletten. In de Groningse binnenstad mag je in sommige straten maar een uur blijven staan, meldt Parkerenindestad.nl.

De meeste gemeenten leggen hun tarieven voor 2027 in november en december vast. Kijk dus voor vertrek naar wat de parkeerautomaat of je parkeerapp nu aangeeft. Ook de benzine kan per januari duurder worden. Daarover schreven we eerder in "Wordt benzine op 1 januari 21 cent duurder? Alles hangt af van één stemming".