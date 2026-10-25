Je bent verzorgende IG of verpleegkundige. Maakt het voor je loonstrook uit of je in een verpleeghuis werkt of in de gehandicaptenzorg? Deze maand wel. Op 1 november wordt een algemene structurele loonsverhoging toegepast van 2% in de gehandicaptenzorg. In het verpleeghuis en de thuiszorg blijft je salaris tot juni 2027 gelijk.

Bovenaan de schaal verdien je in de gehandicaptenzorg daardoor ruim €100 per maand meer.

Twee cao's, twee tijdpaden

De cao Gehandicaptenzorg geldt voor 190.000 werknemers. Volgens CNV stijgen de lonen per 1 juli 2025 met 4%, vervolgens op 1 mei 2026 en op 1 november 2026 nog eens met 2%. Onder die cao vallen begeleiders, persoonlijk begeleiders, verzorgenden en verpleegkundigen.

Onder de cao VVT vallen volgens de FNV zo'n 500.000 zorgprofessionals. Daar ging het loon op 1 juli 2026 met 3,5 procent omhoog. Sinds de cao op 20 oktober definitief werd, ligt vast dat de volgende verhoging op 1 juni 2027 komt. Wat die cao precies inhoudt, lees je in ons stuk Wat verdient een verzorgende of verpleegkundige? Dit is het salaris in Nederland, België en Duitsland

Over heel 2026 bekeken is het verschil kleiner dan het lijkt. De gehandicaptenzorg krijgt twee keer 2 procent, het verpleeghuis kreeg in juli in één keer 3,5 procent.

Wat de verhoging van 1 november oplevert

Volgens Salaristabel.nl levert de verhoging in de gehandicaptenzorg € 43 tot € 242 per maand bruto op, afhankelijk van je schaal en trede. Volgens MijnInschaling stijgt het maximum van FWG 45 met €85 en dat van FWG 50 met €94 per maand. Netto houd je minder over. Hoe groot dat verschil kan zijn, zag je eerder in ons stuk "Leraar? Van de loonsverhoging per 1 november houd je netto zo'n €24 tot €43 per maand over".

Verzorgende IG: lagere start, hoger eindpunt

De verzorgende IG valt in beide sectoren meestal in FWG 35. In de VVT lopen de reguliere periodieken vanaf 1 juli 2026 €2.735,91 tot €3.592,96 bruto per maand bij 36 uur per week. In de gehandicaptenzorg liep FWG 35 per 1 mei van €2.597 tot €3.635, meldt uitzendbureau Capabel.

Na de verhoging van 1 november begint FWG 35 in de gehandicaptenzorg volgens de tabel van de FNV op €2.649. De top komt dan uit op zo'n €3.708. Een starter verdient in het verpleeghuis dus ongeveer €87 meer. Een ervaren verzorgende bovenaan de schaal verdient in de gehandicaptenzorg zo'n €115 meer.

Bij FWG 45 scheelt het €1.412 per jaar

In de VVT hoort FWG 45 vaak bij de mbo-verpleegkundige. Het maximum is daar €4.246 bruto per maand. In de gehandicaptenzorg zit een persoonlijk begeleider met een vaste cliëntgroep meestal in FWG 45: €3.113 tot €4.347 bruto per maand per 1 november 2026.

€101 bruto per maand meer verdien je bovenaan FWG 45 in de gehandicaptenzorg (€4.347 tegenover €4.246).

€60.682 bruto per jaar is het maximum in de gehandicaptenzorg, met vakantiegeld en eindejaarsuitkering, volgens MijnInschaling.

€59.270 bruto per jaar is het maximum van FWG 45 in de VVT, op dezelfde manier berekend.

€1.412 per jaar is het verschil daartussen, nog zonder onregelmatigheidstoeslag.

In beide sectoren krijg je 8 procent vakantiegeld en 8,33 procent eindejaarsuitkering. Op die extra's ontstaat dus geen verschil. Het verschil komt alleen uit het maandloon.

In juni 2027 draait het weer om

De voorsprong is waarschijnlijk tijdelijk. Volgens Jecao.nl gaan de salarissen per 1 juni 2027 met 3,6% omhoog en per 1 juni 2028 nog eens met 3,6%. Het maximum van FWG 45 in de VVT komt dan op zo'n €4.399 en dat van FWG 35 op zo'n €3.722. Beide liggen dan hoger dan de bedragen in de gehandicaptenzorg van 1 november.

Of de gehandicaptenzorg daarna weer voorloopt, is nog onbekend. Volgens Salaristabel.nl is de verhoging van 2% per 1 november 2026 de laatste die erin is afgesproken. De cao loopt tot en met 31 december 2026. Voor een nieuwe cao staat de eerste onderhandelingsdag volgens dezelfde bron op 26 oktober gepland. Tot die er is, blijven de bedragen van 1 november 2026 gelden.

Overstappen? Kijk eerst naar je eigen inschaling

De bedragen in dit stuk gelden voor een volle werkweek van 36 uur. Werk je parttime, dan krijg je naar verhouding minder. Bovendien bepaalt elke werkgever zelf in welke schaal een functie valt. Een persoonlijk begeleider en een mbo-verpleegkundige in FWG 45 doen ander werk. Vergelijk daarom de schaal en de trede op je eigen loonstrook met de tabel van de andere sector. Reken ook mee dat het verschil volgend jaar kan verdwijnen.