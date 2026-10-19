Stel: je betaalt in 2027 zelf voor een hulpmiddel en trekt die kosten af in je belastingaangifte. Een jaar later maakt je zorgverzekeraar alsnog geld over. Dan betaal je over dat bedrag toch belasting, ook als de aftrek voor zorgkosten dan al is afgeschaft. In september zag het er nog precies andersom uit.

Het kabinet wil de aftrek specifieke zorgkosten per 1 januari 2028 schrappen. Wat je over 2026 en 2027 nog wel kunt aftrekken, lees je in ons eerdere stuk over de afschaffing . Dit stuk gaat over iets anders: geld dat pas binnenkomt als de aftrek al verdwenen is.

Wat de nieuwe regel precies zegt

De regel staat in de tweede nota van wijziging bij het Belastingplan 2027. Die ging volgens Cleverboek op 9 oktober naar de Tweede Kamer. AXP Adviseurs zette op 15 oktober op een rij wat erin staat. Krijg je na 31 december 2027 een teruggave of een nagekomen betaling voor zorgkosten die je vóór 1 januari 2028 hebt afgetrokken? Dan blijft daarop de zogeheten negatieve persoonsgebonden aftrek van toepassing.

Die term klinkt ingewikkeld, maar het idee is eenvoudig: je draait je eerdere aftrek terug. Volgens Taxlive tellen zulke bedragen mee in het jaar waarin je ze ontvangt. In de praktijk geef je de vergoeding in dat jaar op in box 1, onder het kopje voor een teruggekregen bedrag dat je in een eerdere aangifte hebt afgetrokken, legt Meerkosten.nl uit.

Wat je eerder aftrok en later terugkrijgt, telt ook na 2027 nog mee.

In september stond er nog het omgekeerde

In de stukken van Prinsjesdag ontbrak deze regel. Volgens Rendement voorzag het kabinet toen niet in overgangsrecht voor de negatieve persoonsgebonden aftrek bij zorgkosten. Deloitte schreef in september wat dat betekende: een teruggave of nagekomen betaling na 1 januari 2028 voor eerder afgetrokken zorgkosten zou dan niet meer tot negatieve persoonsgebonden aftrek leiden.

Simpel gezegd: wie na de afschaffing alsnog geld terugkreeg, mocht de aftrek houden. Dat gat gaat nu dicht. Volgens Taxence wil het kabinet zo voorkomen dat achteraf een te hoge aftrek blijft staan. Vanhier zegt het zo: "Dit zorgt ervoor dat een te ruime aftrek alsnog wordt gecorrigeerd."

Zo pakt het uit bij een late vergoeding

Een voorbeeld: je zorgverzekeraar wijst de vergoeding van een hulpmiddel af. Je betaalt het in 2027 zelf en trekt het af in je aangifte over 2027. In 2028 komt de verzekeraar terug op dat besluit en betaalt alsnog. Volgens de oorspronkelijke plannen had je daar niets meer mee hoeven doen. Met het overgangsrecht moet dat bedrag in je aangifte over 2028.

Hoe vaak komt dat voor? De Belastingdienst is streng: kosten die je vergoed kunt krijgen, mag je niet aftrekken. Toch komt een vergoeding soms pas na afloop van het belastingjaar binnen, bijvoorbeeld omdat een verzekeraar traag betaalt of een instantie de vergoeding over meerdere jaren uitsmeert, schrijft Meerkosten.nl.

Er is ook een geruststelling. Volgens dezelfde site is de bijtelling nooit hoger dan het bedrag dat je eerder echt als zorgkosten kon aftrekken, dus inclusief de drempel. Je betaalt dus nooit belasting over meer dan je eerder hebt afgetrokken.

Het is nog geen wet

Een nota van wijziging past een wetsvoorstel aan, maar is zelf geen wet, benadrukt Cleverboek. Zowel de afschaffing van de aftrek als dit overgangsrecht staan in het Belastingplan 2027. Pas na de stemming in de Tweede Kamer op 12 november, en daarna in de Eerste Kamer, weet je zeker wat er geldt. Of het plan een meerderheid haalt, is nog onzeker. Daarover schreven we eerder in SGP en JA21 dreigen af te haken: daarmee komt ruim €10 extra per volle tank benzine op 1 januari dichterbij

Wat je nu kunt doen