Betaal je zelf voor een hulpmiddel, een voorgeschreven dieet of de ritten naar het ziekenhuis? Dan trek je die kosten misschien af bij je belastingaangifte. Het kabinet wil die aftrek nog altijd schrappen vanaf 1 januari 2028. Dat blijft zo, ook nu de Tweede Kamer heeft gevraagd de regeling gerichter te behouden. Een vervanger is er nog niet.

Dat blijkt uit de brief over de stand van zaken rond het Belastingplan 2027. Staatssecretaris Eerenberg van Financiën stuurde die brief op 9 oktober naar de Kamer. Vakplatform Taxence zette op 12 oktober de belangrijkste punten op een rij.

Wat het kabinet nu schrijft

Volgens Taxence vindt het kabinet dat de aftrek specifieke zorgkosten fundamentele tekortkomingen heeft. Je moet de kosten eerst zelf voorschieten en weet vooraf niet hoeveel voordeel je krijgt. Daarnaast is de regeling ingewikkeld en foutgevoelig. Het kabinet noemt haar ook ongericht en voor de Belastingdienst lastig uit te voeren.

Volgens het kabinet los je die problemen niet op door de bestaande regeling aan te passen. Toch is er nog geen volwaardig uitgewerkt alternatief, schrijft Taxence. De ministeries van VWS en Financiën onderzoeken nog hoe de stapeling van zorgkosten kan worden beperkt. Ze kijken daarbij naar mogelijkheden binnen én buiten de fiscale regeling.

Het kabinet weet wat het wil schrappen, maar nog niet wat ervoor in de plaats komt.

De Kamer vroeg om iets anders

Op 17 september stemde de Tweede Kamer voor een motie van Mirjam Bikker (ChristenUnie). Volgens Zorgwijzer stemden 130 van de 150 Kamerleden voor. Chris Stoffer (SGP) en Jan Struijs (50PLUS) dienden de motie mee in, meldt Nationale Zorggids. De motie vroeg het kabinet om vóór de behandeling van het Belastingplan te laten zien hoe de aftrek kan blijven bestaan. De regeling zou dan doelmatiger moeten worden en meer gericht op de ziektekosten van chronisch zieken.

Ook buiten de Kamer groeit de druk. Op 8 oktober riepen negentien organisaties het kabinet op de aftrek te behouden totdat er een goed alternatief is, meldt Ieder(in). De koepelorganisatie wijst op berekeningen van het Nibud uit 2024. Volgens die cijfers hebben mensen met een beperking of chronische ziekte elk jaar 1.000 tot 4.500 euro aan extra kosten.

Geld gereserveerd, verdeling onbekend

Het gaat om een grote groep: volgens Ieder(in) maken bijna 900.000 huishoudens gebruik van de aftrek. Het schrappen ervan levert de schatkist structureel ongeveer 533 miljoen euro op, schrijft NLFiscaal.

Daar staat geld voor chronisch zieken tegenover. Volgens Deloitte is in het coalitieakkoord 350 miljoen euro vrijgemaakt voor een tegemoetkoming in hun zorgkosten. Hoe dat geld wordt ingezet, is nog niet besloten. Het kabinet wil in 2027 uitwerken hoe die compensatie eruitziet, meldde De Dagelijkse Standaard. Wie straks iets krijgt, en hoeveel, is dus nog onbekend.

Over 2026 en 2027 kun je gewoon aftrekken

De afschaffing gaat pas in op 1 januari 2028, en het is nog steeds een voorstel. Over 2026 en 2027 gelden dus de huidige regels. Kosten die je nu maakt, beoordeel je volgens de regels van het jaar waarin je ze betaalt. Het gaat om kosten die je verzekering niet vergoedt en die te maken hebben met ziekte of een beperking. Ieder(in) en de Rijksoverheid noemen onder meer:

Medicijnen en hulpmiddelen die niet worden vergoed

Vervoer naar zorg, zoals ritten naar het ziekenhuis

Een dieet dat een arts of diëtist heeft voorgeschreven

Extra kleding en beddengoed door ziekte

Niet aftrekbaar: het verplichte en vrijwillige eigen risico van je zorgverzekering

Niet alles telt mee. Alleen het deel boven een drempel die afhangt van je inkomen is aftrekbaar. Voor een alleenstaande is die drempel in 2026 1,65 procent van het drempelinkomen tot 51.411 euro, met een minimum van 166 euro, volgens Belastingchecker. Rijd je met de auto naar zorg? Volgens het wetsvoorstel stijgt de vaste kilometervergoeding binnen deze aftrek naar 0,25 euro per kilometer, met terugwerkende kracht tot 1 januari 2026.

Waarom je bonnen nu extra tellen

Volgens de Rijksoverheid moet je zelf uitzoeken welke kosten je mag aftrekken en moet je er een administratie van bijhouden. De kans op fouten is groot. Corrigeert de Belastingdienst je aftrek, dan moet je soms achteraf nog veel belasting terugbetalen. Volgens een uitvoeringstoets van de Belastingdienst klopte in 2018 28 procent niet met de regels.

Er is nog een reden om je papieren te bewaren. Volgens Taxence voegde het kabinet op 9 oktober overgangsrecht aan het voorstel toe. Krijg je na 1 januari 2028 alsnog geld terug voor zorgkosten die je eerder hebt afgetrokken? Dan wordt dat bedrag belast als negatieve persoonsgebonden aftrek. In het oorspronkelijke voorstel stond die regel nog niet.

Ook na de laatste aftrek kan een oude zorgrekening nog in je aangifte opduiken.

Ook je zorgtoeslag hangt eraan

De aftrek verlaagt niet alleen je belasting. Hij verlaagt ook je verzamelinkomen. In april stond in een motie van SP-leider Jimmy Dijk dat het verdwijnen van de aftrek je inkomen op papier hoger maakt. Daardoor kunnen inkomensafhankelijke toeslagen zoals zorg- en huurtoeslag lager uitvallen. Betaal je zo weinig belasting dat je de aftrek niet helemaal kunt gebruiken? Dan kun je volgens de Rijksoverheid een tegemoetkoming specifieke zorgkosten (TSZ) krijgen. Ook die regeling vervalt in 2028.

Wat je nu kunt doen

Trek je zorgkosten over 2026 af in je aangifte van volgend voorjaar. Er verandert niets aan de regels voor dit jaar.

Bewaar bonnen, voorschriften en ritoverzichten. Je moet ze kunnen laten zien als de Belastingdienst erom vraagt.

Let op wat je verzekeraar vergoedt. Een vergoeding die je later krijgt, kan je aftrek alsnog verlagen.

Houd rekening met je toeslagen. Verdwijnt je aftrekpost, dan kan je inkomen op papier stijgen.

Volg de stemming. Volgens Nationale Zorggids bespreekt de Tweede Kamer het Belastingplan op 12 en 26 oktober, en op 12 november wordt erover gestemd.

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