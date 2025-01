Kyiv: geen gesprekken over Oekraïne en Europa zonder ons

KYIV (ANP/AFP) - Oekraïne vindt dat onderhandelingen over de toekomst van Oekraïne en Europa niet kunnen plaatsvinden zonder Oekraïne en Europa. De Russische president Vladimir Poetin zei dat hij klaar is voor gesprekken met zijn Amerikaanse ambtgenoot Donald Trump over Oekraïne, maar volgens de regering in Kyiv is het niet de bedoeling dat zij met z'n tweeën kunnen bepalen hoe Europa eruit moet komen te zien.

"Dit gaat niet gebeuren", reageerde Andri Jermak, adviseur van president Volodymyr Zelensky, op de uitspraken van Poetin. "Poetin moet terugkeren naar de realiteit, anders wordt hij teruggehaald. Zo werkt het niet in de moderne wereld."

Ook vanuit Europese hoofdsteden werden al eerder zorgen geuit over onderhandelingen waar Europa niet bij betrokken wordt. Een staakt-het-vuren kan mogelijk leiden tot nieuwe kwetsbare grenzen en Europa wil graag meepraten over hoe kan worden gegarandeerd dat zo'n bestand standhoudt.