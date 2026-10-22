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Vakbond voor tennisprofs voorkomt 234.000 keer online misbruik

Sport
door anp
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LONDEN (ANP) - De vakbond voor tennisprofessionals (ATP) heeft het afgelopen jaar voorkomen dat meer dan 234.000 beledigende of bedreigende berichten de spelers bereikten. Dat heeft de ATP in een persbericht bekendgemaakt. Via het zogenoemde 'ATP Safe Sport' worden tennissers beschermd tegen online misbruik.
ATP Safe Sport, dat in 2024 werd gelanceerd, combineert door AI ondersteunde gespecialiseerde dreigingsanalyses. Meer dan 85 procent van de spelers die berichten op sociale media ontvingen, kreeg te maken met beledigende berichten, afkomstig van meer dan 100.000 verschillende sociale-media-accounts.
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