Langzaam maar zeker krijgen steeds meer vrouwen een lintje

DEN HAAG (ANP) - Meer mannen dan vrouwen krijgen een koninklijke onderscheiding, maar het verschil wordt langzaam maar zeker een beetje kleiner. Onder de 3432 mensen die dit jaar gedecoreerd worden, zijn 1272 vrouwen, wat neerkomt op 37,1 procent. Dat is het hoogste percentage van de afgelopen jaren.

In 2019 kregen vrouwen 34,99 procent van de lintjes. In 2022 was dat opgelopen naar 36,13 procent. Vorig jaar zakte het aandeel van vrouwen iets terug naar 35,8 procent.

Vrouwen krijgen naar verhouding vaker de laagste onderscheiding, Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Die gaat vooral naar mensen die in hun eigen woonplaats veel vrijwilligerswerk doen. Van alle vrouwen die dit jaar zijn onderscheiden, kreeg 91,6 procent dat lintje. Bij de mannen gaat het om 87,3 procent.

Mannen worden juist relatief vaak benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, een stapje hoger. Die onderscheiding is bestemd voor "verdiensten met een regionale of zelfs landelijke uitstraling en betekenis". Zo'n 11 procent van de mannen en 7,4 procent van de vrouwen ontvingen dat lintje.