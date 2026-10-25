Door de stakingen in het streekvervoer heb je deze maand misschien tevergeefs bij de halte gestaan. Dan is de vraag logisch: wat verdient zo'n chauffeur eigenlijk? Waarschijnlijk minder dan je denkt. Een Nederlandse buschauffeur begint op €2.931 bruto per maand voor een werkweek van 40 uur. Een collega bij De Lijn of in een Duitse stadsbus begint hoger.

Per uur is het verschil nog groter.

Waarom de bussen stilstonden

De cao Openbaar Vervoer geldt voor ongeveer 13.000 mensen, vooral buschauffeurs, bij onder meer Arriva, Connexxion, Keolis, Qbuzz en EBS. Het stadsvervoer in Amsterdam, Den Haag en Rotterdam valt er niet onder. De oude cao liep eind juni af. Volgens vakbladsite TPO is er sinds maart acht keer zonder resultaat onderhandeld. Op 14 oktober staakten de chauffeurs voor het eerst 24 uur in het hele land. Volgens FNV bleef zo'n 90 procent van de bussen staan.

De tweede staking, op 22 oktober, ging niet door. Volgens FNV verbeterden de werkgevers hun loonbod en trokken ze een deel van hun voorstellen voor slechtere arbeidsvoorwaarden in. Om welke bedragen het gaat, is niet bekendgemaakt. De eerste nieuwe onderhandelingsdag leverde volgens FNV nog geen resultaat op. De bond heeft de volgende staking gepland op zaterdag 7 november.

We houden de druk wel op de ketel. - CNV-onderhandelaar Niels Rook, tegen TPO

Zoveel verdient een buschauffeur in Nederland

Zolang er geen nieuwe cao is, geldt de loontabel van 1 april 2026. Bij die laatste loonsverhoging uit de vorige cao gingen de lonen met 2 procent omhoog. Wie 23 jaar of ouder is, begint op trede 2. Volgens Allroad, dat de tabel van VWOV en FNV publiceert, ga je bij goed functioneren elk jaar een trede omhoog:

Trede 1 (tot en met 22 jaar): €2.876 bruto per maand

Trede 2 (starter vanaf 23 jaar): €2.931

Trede 6 (ongeveer vijf jaar ervaring): €3.370

Trede 16 (maximum): €3.934

Daar komen 8 procent vakantiegeld, een eindejaarsuitkering en toeslagen voor onregelmatige diensten bij. Zonder die onregelmatigheidstoeslag komt een starter volgens Allroad uit op ongeveer €39.570 bruto per jaar. Op het maximum is dat zo'n €53.110.

Bij De Lijn is het uurloon hoger

In een recente vacature biedt De Lijn chauffeurs een bruto uurloon van €19,9256. De Belgische nieuwssite Nieuws365 rekende dat om naar een voltijdse werkweek van 37 uur. Dan kom je uit op ongeveer €3.200 bruto per maand, zonder premies. Daarbovenop krijg je maaltijdcheques van €8 per gewerkte dag, dubbel vakantiegeld, een eindejaarspremie, een groepsverzekering en een hospitalisatieverzekering.

Het Nederlandse startloon van €2.931 voor 40 uur per week komt neer op zo'n €16,90 per uur. Een Vlaamse starter verdient per uur dus ongeveer €3 meer, en hij werkt drie uur per week minder.

Hoeveel houd je netto over? Jobat publiceerde de loonstrook van een alleenstaande chauffeur bij De Lijn: van €3.399,60 bruto bleef ongeveer €2.337 netto over.

In een Duitse stadsbus begin je op €3.215

Bij gemeentelijke vervoerbedrijven in Noordrijn-Westfalen geldt de TV-N, de cao voor het stads- en streekvervoer. Buschauffeurs zitten daarin meestal in loongroep 5. Sinds 1 mei 2026 lopen de bedragen na een verhoging van 3,3 procent van €3.215,44 voor een starter tot €3.956,29 in de hoogste trede. Wie in groep 6 is ingedeeld, verdient €3.460,27 tot €4.210,88.

In Baden-Württemberg hebben chauffeurs een eigen loongroep, van €3.653,34 tot €3.983,73. Op 1 januari 2027 gaat de jaarlijkse extra uitkering in de TV-N omhoog naar 100 procent van een maandloon.

Niet elke Duitse chauffeur werkt bij een gemeentelijk bedrijf. In de cao voor private busbedrijven in Noordrijn-Westfalen krijgen chauffeurs zonder vakopleiding ruim €18 per uur. Dat is ook nog meer dan het Nederlandse startloon per uur.

In cijfers

€2.931 bruto per maand: Nederlandse starter, 40 uur per week

Ongeveer €3.200 bruto per maand: starter bij De Lijn, bij 37 uur per week

€3.215,44 bruto per maand: Duitse starter in een stadsbus in Noordrijn-Westfalen

€3.934 tegen €3.956,29: het maximum in Nederland tegen het maximum in loongroep 5 van de Duitse TV-N

Op het maximum ligt een Nederlandse chauffeur dus vrijwel gelijk met zijn Duitse collega. Het grootste verschil zit in de eerste jaren.

Wat de cijfers niet zeggen

Het gaat om basislonen, dus zonder toeslagen voor vroege, late en weekenddiensten. In alle drie de landen kunnen die het maandloon flink verhogen. Ook belasting, sociale premies en pensioen verschillen per land. De bruto bedragen zeggen daarom weinig over wat er netto overblijft. Bovendien is de Nederlandse tabel nog die van april. Hoe het nieuwe loonbod eruitziet, wordt pas duidelijk als er een cao ligt.

Eerder maakten we dezelfde vergelijking voor twee andere beroepen: Wat verdienen leraren? Dit is het salaris in Nederland en omliggende landen en Wat verdient een verzorgende of verpleegkundige? Dit is het salaris in Nederland, België en Duitsland.