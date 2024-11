Levenslang geëist tegen Brit voor uitlokken moord Gerard Meesters

SCHIPHOL (ANP) - Het Openbaar Ministerie heeft donderdag een levenslange celstraf geëist tegen de 52-jarige Brit Robert D., die wordt verdacht van het geven van de opdracht voor de moord op leraar Gerard Meesters. Hij werd op 28 november 2002 in de deuropening van zijn huis aan de Uranusstraat in Groningen met acht kogels doodgeschoten.

D. is een beruchte figuur in de internationale drugshandel. Hij zou Meesters (52) hebben laten liquideren omdat diens zus in Spanje een grote partij hasj van de bende van D. zou hebben gestolen, samen met een vriendin.