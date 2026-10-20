Loopt je vaste energiecontract deze winter af? Dan teken je voor een nieuw contract op een duurder moment dan een maand geleden. Een jaarcontract bij Engie kost nu €211 per jaar meer dan begin oktober, bij Essent €185. Dat staat in een overzicht dat Energievergelijk.nl op 19 oktober publiceerde.

Volgens de vergelijkingssite verhoogden sinds 5 oktober zeventien leveranciers hun vaste tarieven. Afgelopen zaterdag deden Essent, Eneco, Energiedirect, Greenchoice en Oxxio dat nog. Over het begin van die prijsgolf schreven we al in Loopt je energiecontract bijna af? Bij deze leveranciers werd vastzetten deze week duurder, bij één zelfs €382 per jaar . In dit stuk lees je wat de hele golf je per merk kost en wat je kunt doen als je einddatum dichterbij komt.

Op 15 oktober gingen zeven merken tegelijk omhoog

De grootste klap viel op donderdag 15 oktober. Toen gingen volgens Energievergelijk.nl de vaste contracten van Engie, Essent, Energiedirect, Energiek, Coolblue, Delta Energie en Pure Energie omhoog. Wie die dag een jaarcontract bij Engie afsloot, betaalde €1,866 per m³ gas. Alleen al door de verhoging van die dag ging een jaarcontract zoveel omhoog:

Engie: €133 per jaar

Energiek: €126 per jaar

Coolblue: €109 per jaar

Essent: €92 per jaar

Energiedirect: €92 per jaar

Pure Energie: €82 per jaar

Bij Essent en Energiedirect lag het iets anders. Die twee verhoogden tegelijk hun welkomstkorting met €110. Wie daar op 15 oktober een jaarcontract afsloot, was volgens de site in het eerste jaar per saldo zo'n €18 goedkoper uit dan een dag eerder. Een dag later, op 16 oktober, maakte Engie ook zijn tweejarige contract €137 per jaar duurder.

Opgeteld sinds begin oktober

Op 19 oktober zette Energievergelijk.nl alle verhogingen van de afgelopen twee weken op een rij. Het rekende met een gemiddeld verbruik van 2.300 kWh stroom en 900 m³ gas. Deze vijf jaarcontracten stegen sinds begin oktober het hardst:

Mega: €252 per jaar meer

Engie: €211 per jaar meer

Pure Energie: €201 per jaar meer

UnitedConsumers: €201 per jaar meer

Essent: €185 per jaar meer

Ook bij Vattenfall en Eneco kost het jaarcontract nu €160 tot €185 per jaar meer. Het driejarige contract van Essent steeg bruto zelfs met €277 per jaar. Essent vangt dat deels op met een hogere welkomstkorting van €500 in plaats van €300 over drie jaar. Netto blijft het volgens de site ruim €200 per jaar duurder dan begin oktober.

Bij 38 vaste contracten ging het gastarief omhoog. Alleen het jaarcontract van Delta Energie werd goedkoper. Energievergelijk.nl wijt de stijging aan de gasbeurs. Daar steeg de prijs halverwege oktober naar het hoogste niveau sinds 2022, door de onrust rond de Straat van Hormuz en de start van het stookseizoen.

Wie nu een jaarcontract tekent, betaalt bij bijna elke leverancier meer dan begin oktober.

Drie jaar vastzetten is nu het goedkoopst

Volgens Energievergelijk.nl vangen driejarige contracten de klap het beste op. Bij Innova Energie en Gewoon Energie betaal je daarvoor nu vanaf €187 per maand, bij Oxxio net iets meer. Het driejarige contract van Innova komt in de vergelijker uit op €188,19 per maand, inclusief €465 korting, met een gasprijs van €1,589 per m³.

Daar staat wel iets tegenover. Eerder deze maand wees dezelfde site erop dat je bij zo'n contract drie jaar lang aan je tarieven vastzit. Dalen de prijzen op de beurs, dan profiteer je niet mee.

Aan het einde van je looptijd zit je nergens aan vast

Loopt je contract af, dan betaal je nooit een opzegvergoeding, schrijft energieleverancier WVE. Zo'n vergoeding geldt alleen als je een vast contract tussentijds openbreekt. Doe je niets, dan zet je leverancier je volgens Energiekiezer om naar een contract met variabele standaardtarieven. Die liggen vaak hoger dan wat nieuwe klanten bij een overstap betalen.

Je hoeft niet te wachten tot de laatste week. Volgens Pricewise kun je meestal twee tot drie maanden voor je einddatum al een nieuw contract afsluiten, dat dan automatisch aansluit op het oude. Opzeggen hoef je niet zelf: dat regelt je nieuwe leverancier. Heb je een contract dat langer dan een jaar loopt, dan moet je leverancier je 30 tot 120 dagen voor het einde laten weten dat het afloopt en wat je opties zijn. Gaslicht.com raadt aan om bij een overstap je exacte einddatum op te geven, omdat leveranciers die niet meer met elkaar mogen delen.

Wat je nu kunt doen