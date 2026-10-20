Bergen als in Zwitserland, maar uit eten en overnachten kost er bijna de helft minder

Wie aan de Alpen denkt, denkt al snel aan Zwitserland. En dus aan een rekening die schrikt. Maar een paar honderd kilometer oostelijker liggen bergen die er nauwelijks voor onderdoen, en daar is uit eten en overnachten een stuk goedkoper.

Dat land is Slovenië.

Alpen, meren en een rivier in smaragdgroen

In het noordwesten liggen de Julische Alpen. Daar rijst de Triglav op, met 2.864 meter de hoogste berg van het land. Hij staat zelfs op de vlag. Rond de berg ligt het Nationaal Park Triglav, het enige nationale park van Slovenië.

In hetzelfde gebied liggen het meer van Bled, met een kerkje op een eiland, en het rustigere meer van Bohinj. Bohinj is het grootste permanente meer van het land, ontstaan door een gletsjer. Daartussen stroomt de Soča, een rivier met opvallend groen water.

Wat het scheelt

Eurostat vergelijkt elk jaar de prijzen voor restaurants en hotels in Europa, met het EU-gemiddelde op 100. De cijfers over 2024:

Zwitserland: 170,8

Nederland: 124,6

Oostenrijk: 110,0

Slovenië: 90,1

Uit eten en overnachten kost in Slovenië dus bijna de helft minder dan in Zwitserland. Ook ten opzichte van Nederland is het verschil flink. Waar je hier 100 euro kwijt bent, betaal je in Slovenië gemiddeld zo'n 72 euro. In Zwitserland is dat ongeveer 137 euro.

Nog goedkoper kan ook

Wil je nog verder gaan, dan liggen Montenegro (65,5), Albanië (52,3) en Noord-Macedonië (49,5) lager. Noord-Macedonië is in de vergelijking het goedkoopste land voor horeca en hotels.

Wat de cijfers niet zeggen

Het gaat om een index voor uit eten en overnachten samen, niet om de prijs van jouw rekening. Een hotel aan het meer van Bled in het hoogseizoen kan nog altijd fors kosten. De index zegt ook niets over hoe betaalbaar een land is voor de eigen inwoners, want lonen tellen niet mee.

Wie buiten de drukste weken gaat en buiten Bled overnacht, haalt het meeste uit het verschil.

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