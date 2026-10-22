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Tour de France kent in 2027 ontknoping in Pyreneeën

Sport
door Redactie
bijgewerkt om
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De Tour de France kent komend jaar de ontknoping in de Pyreneeën. De koninginnenrit is de achttiende etappe, waarin onder meer de Col du Soulor en de Tourmalet moeten worden beklommen. In de negende etappe staat al de Grand Colombier op het programma, met daarna nog twee etappes in de Alpen. Dat is donderdag bekendgemaakt tijdens de presentatie in Parijs.
Het was ook nog de vraag of de slotrit met aankomst in Parijs op 25 juli opnieuw de klim in de wijk Montmartre zou bevatten. Dat is het geval. Daardoor heeft de slotetappe veel weg van die van dit jaar, toen Mathieu van der Poel won op de Champs-Élysées na een sensationele ontknoping.
Eerder was al bekendgemaakt dat de komende Tour in het Schotse Edinburgh start op vrijdag 2 juli. Op zaterdag en zondag wordt er gekoerst in Engeland en Wales, met aankomsten in Liverpool en Cardiff. Daarna verplaatst het peloton zich naar Frankrijk. Edinburgh is de meest noordelijke vertrekplaats uit de geschiedenis van de Tour en de vijfde buiten Frankrijk in de afgelopen zes jaar.
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