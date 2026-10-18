Trump spreekt steun uit voor Netanyahu in verkiezingen Israël

WASHINGTON (ANP/RTR) - De Amerikaanse president Donald Trump heeft zondag zijn steun uitgesproken voor Benjamin Netanyahu in de Israëlische parlementsverkiezingen van volgende week. Netanyahu is de langstzittende premier uit de geschiedenis van het in 1948 gestichte land.

"Bibi Netanyahu is sterk, dapper en briljant gebleken in het aangezicht van enorme tegenstand, zelfs vanuit Israël zelf", schreef Trump in een bericht op Truth Social.

Het is niet zeker of de steun van Trump Netanyahu en zijn rechtse Likoed-partij een duwtje in de rug zal geven bij de nationale verkiezingen van 27 oktober. De steun onder de Israëlische bevolking voor Trump is namelijk afgenomen, mede door meningsverschillen tussen Israël en de VS over de oorlog tegen Iran.

Volgens peilingen heeft geen van de kandidaten een duidelijk pad richting een meerderheid. De Israëlische premier wordt niet rechtstreeks door het volk gekozen, maar komt naar voren via de vorming van een coalitie in het parlement.