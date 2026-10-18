ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Trump spreekt steun uit voor Netanyahu in verkiezingen Israël

Samenleving
door anp
anp181026118 1
Volg ons op Google Nieuws
WASHINGTON (ANP/RTR) - De Amerikaanse president Donald Trump heeft zondag zijn steun uitgesproken voor Benjamin Netanyahu in de Israëlische parlementsverkiezingen van volgende week. Netanyahu is de langstzittende premier uit de geschiedenis van het in 1948 gestichte land.
"Bibi Netanyahu is sterk, dapper en briljant gebleken in het aangezicht van enorme tegenstand, zelfs vanuit Israël zelf", schreef Trump in een bericht op Truth Social.
Het is niet zeker of de steun van Trump Netanyahu en zijn rechtse Likoed-partij een duwtje in de rug zal geven bij de nationale verkiezingen van 27 oktober. De steun onder de Israëlische bevolking voor Trump is namelijk afgenomen, mede door meningsverschillen tussen Israël en de VS over de oorlog tegen Iran.
Volgens peilingen heeft geen van de kandidaten een duidelijk pad richting een meerderheid. De Israëlische premier wordt niet rechtstreeks door het volk gekozen, maar komt naar voren via de vorming van een coalitie in het parlement.
loading

POPULAIR NIEUWS

jesse klaver vreesde voor leven tijdens protesten in ethiopie1638457943

SGP en JA21 dreigen af te haken: daarmee komt ruim €10 extra per volle tank benzine op 1 januari dichterbij

7171739c-7a94-4114-b765-70557243a97c

Een auto cadeau van je ouders? Dit zijn de regels voor de schenkbelasting

Scherm­afbeelding 2026-10-18 om 08.22.12

Dochter Emile Ratelband biedt 2.500 euro voor tip over haar vader

snelrijdende-auto-ai

Bij welke snelheid rijdt je auto het zuinigst? Waarom 90 km/u geen vaste regel is

adobestock_1108565116

Papiervisjes in huis? Waarom een schone woning ze niet tegenhoudt

IMG_5072

Wraak: Oekraïne voert droneaanvallen uit op Sint-Petersburg

Loading