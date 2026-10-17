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Meerdere doden bij aanvallen over en weer in Jemen

Samenleving
door anp
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SANAA (ANP/AFP) - Het opgelaaide geweld in het verscheurde Jemen heeft zaterdag twintig doden veroorzaakt, blijkt uit uitgegeven verklaringen van de strijdende partijen.
Volgens de Houthi's zijn bij Saudische luchtaanvallen in Taiz negen personen omgekomen, onder wie drie kinderen, zo meldt het media-agentschap van de Houthi's. Er vielen zestien gewonden. Saudi-Arabië zou bij de aanval clusterbommen hebben gebruikt, "die internationaal verbannen zijn", aldus de Houthi's.
Afgelopen nacht zouden in de provincie Dhamar nog eens drie kinderen zijn overleden door een aanval, met nog eens zeventien gewonden. Saudi-Arabië verleent militaire steun aan de uit hoofdstad Sanaa verdreven regering van Jemen, maar is nu zelf ook doelwit van Houthi-aanslagen, zoals recentelijk nog op het vliegveld van Riyad.
Al Jazeera schrijft dat volgens het pro-Jemenitische persbureau Saba een Houthi-aanval in Taiz zeker acht burgers heeft gedood, onder wie ook kinderen. Zes personen raakten daarbij gewond.
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