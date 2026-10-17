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Rust keert terug in België; politie slaat betoging Brussel neer

Samenleving
door anp
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BRUSSEL/LUIK (ANP) - De politie in Brussel heeft zaterdag een einde gemaakt aan de gewelddadige betoging in de stad, waarmee in België de rust na de protesten lijkt terug te keren. Bij het protest in Luik is één gewonde gevallen, meldt de Franstalige omroep RTBF.
Net als in Frankrijk is in België gedemonstreerd tegen onderwijsbezuinigingen en sociale ongelijkheid, zij het op veel bescheidener schaal. De aard van de vernielingen en het geweld staan niet in verhouding tot de onlusten in Frankrijk, waar in meerdere steden rellen uitbraken en honderdduizenden mensen op de been zijn.
In de namiddag moest de politie het Beursplein in hartje Brussel schoonvegen, nadat eerder al demonstranten waren teruggedrongen naar het Zuidstation. Vanaf daar trok de groep van ruim vijfhonderd actievoerders opnieuw naar het centrum, richtte nieuwe vernielingen aan en werden barricades met deelfietsen in brand gestoken.
In Luik kwamen ongeveer 250 demonstranten samen, met ook een confrontatie met de politie tot gevolg.
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