De verwarming staat weer aan en de ketel slaat zonder morren aan. Wanneer heeft er eigenlijk voor het laatst een monteur naar gekeken? Veel mensen denken dat dat elk jaar moet. Voor een moderne ketel is dat vaak niet nodig, maar bij een groot deel van de Nederlandse huishoudens komt helemaal niemand langs.

Volgens cijfers van de Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw (TloKB) krijgt ongeveer 70 procent van de cv-ketels regelmatig onderhoud. Radar (AVROTROS) zette dat cijfer op 17 oktober nog eens op een rij. Het betekent dat van zo'n 1,1 miljoen ketels onbekend is of ze regelmatig en veilig onderhouden worden. Brancheorganisatie Techniek Nederland noemt die ketels een potentieel veiligheids- en gezondheidsrisico.

Een versleten ketel merk je niet altijd

Een ketel die het nog doet, hoeft niet in orde te zijn. Woordvoerder Dick Reijman van Techniek Nederland legde aan Radar uit waar het risico zit:

Onderdelen kunnen slijten of defect raken waardoor problemen met de verbranding, luchttoevoer of de afvoer van rookgassen onopgemerkt blijven. Dat kan leiden tot onveilige situaties. - Dick Reijman, Techniek Nederland, tegen Radar

Denk daarbij aan koolmonoxidevergiftiging. Daarnaast werkt zo'n ketel volgens Radar minder efficiënt, verbruikt hij meer gas en neemt de kans op storingen toe. Dan valt de verwarming net uit als je die het hardst nodig hebt.

Eens per twee jaar mag, maar niet bij elke ketel

Hoe vaak je ketel een beurt nodig heeft, is geen vaste regel. Techniek Nederland verwijst naar de documentatie van de fabrikant: daarin staat de aanbevolen frequentie. Volgens Milieu Centraal moet een ketel die al wat ouder is jaarlijks worden schoongemaakt en nagekeken. Bij moderne ketels is eens per twee jaar voldoende, in overleg met je installateur.

Waar de grens ligt, verschilt per bedrijf. Installateur Feiken adviseert vanaf een leeftijd van 8 jaar een jaarlijkse servicebeurt, of eerder als de monteur meer vervuiling ziet. Twijfel je? Zoek dan de handleiding van je ketel op of vraag het bij de volgende beurt na.

Niet de onderhoudsbeurt is duur, maar de storing op het verkeerde moment.

Een beurt kost minder dan een spoedklus in november

Een losse onderhoudsbeurt zonder contract kost volgens prijsvergelijker Kosteen tussen €70 en €120. Een abonnement kost €70 tot €210 per jaar, afhankelijk van wat er gedekt is. Bij een storing betaal je een uurtarief van €55 tot €85 plus €35 tot €80 voorrijkosten. Buiten kantooruren komt daar volgens Kosteen 30 tot 50 procent spoedtoeslag bij.

Het contract maakt vooral bij een storing verschil. Een installatiebedrijf in Zuid-Holland en Brabant rekent onderhoudsklanten €45 voorrijkosten, tegen €115 voor klanten zonder contract. Ook Techniek Nederland wijst erop dat een onderhoudscontract bij een storing vaak voordelen biedt. Wie nu een beurt inplant, is bovendien de drukte voor: aan het begin van het stookseizoen draaien installateurs volgens de brancheorganisatie overuren.

Een koude radiator of een bevroren condensafvoer los je vaak zelf op, lees je in Zo krijg je een koude radiator zelf weer warm, zonder voorrijkosten en Vriest het voor het eerst? Slaat je cv-ketel dan op storing, kijk eerst naar het pijpje buiten aan de muur. De binnenkant van de ketel blijft wel werk voor een vakman.

Alleen een bedrijf met CO-VRIJ-logo mag eraan werken

Sinds 1 april 2023 mogen alleen gecertificeerde bedrijven installeren, onderhouden en repareren aan gasverbrandingsinstallaties zoals cv-ketels. Je herkent ze aan het CO-VRIJ-logo. De TloKB houdt een openbaar register bij waarin je kunt nakijken of een bedrijf gecertificeerd is. Dat is geen formaliteit: wie een niet-gecertificeerd bedrijf inschakelt, is volgens de TloKB zelf ook in overtreding.

Veel mensen weten dat nog niet. Volgens Installatie.nl kennen consumenten het CO-VRIJ-logo maar slecht, en zijn gemeenten niet zichtbaar aan het handhaven.

De CO-melder hoort aan het plafond

Een koolmonoxidemelder hang je in elk geval in de ruimte met de cv-ketel, adviseert Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. Koolmonoxide stijgt daar mee met de warme lucht van het toestel. Daarom moet de melder volgens Bouwwereld aan het plafond hangen, het advies van de Brandweeracademie. Let daarbij op deze punten:

hang de melder horizontaal 1 tot 3 meter van de ketel, niet er pal boven;

houd minstens 30 centimeter afstand van de muren;

niet naast een ventilatierooster, raam of deur, en niet achter een kast of gordijn;

in een slaapkamer zonder verbrandingstoestel hoort de melder op ademhoogte, ongeveer ter hoogte van het hoofdkussen.

Gaat het alarm af? Zet dan ramen en deuren open, zet de ketel uit als dat kan, ga naar buiten en bel 112, adviseert verzekeraar InShared.

Minder ongelukken, maar onderhoud blijft de sleutel

Er is ook goed nieuws. Installatie.nl meldde half oktober dat in 2025 voor het eerst sinds jaren niemand is omgekomen door koolmonoxide uit een gasinstallatie in huis. Er werden 14 huishoudelijke gasongevallen geregistreerd, het laagste aantal sinds de registratie in 1952 begon. Bij de vijf koolmonoxidevergiftigingen vielen wel twaalf slachtoffers. Meestal is volgens het vakblad een mankement aan de rookgasafvoer de aanleiding, en zit de oorzaak in gebrekkig onderhoud.

Wat je nu kunt doen