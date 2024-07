Moskou laat Europaplein verdwijnen in conflict om Oekraïne

MOSKOU (ANP/DPA/BELGA) - Het Europaplein in de Russische hoofdstad Moskou is verdwenen. Het plein is herdoopt tot Eurasiaplein, mogelijk als gevolg van het groeiende conflict met de Europese Unie over de Russische invasie in Oekraïne.

Op het voormalige Europaplein wapperden ook Europese vlaggen, maar die waren vorig jaar al weggehaald. Het plein ligt overigens bij het station dat genoemd is naar de hoofdstad van Oekraïne, Kyiv.

Officieel is geen verklaring gegeven voor de nieuwe naam, maar de stap bevestigt wel dat Rusland zich steeds meer op Azië richt en zich afkeert van het Westen.

De fontein op het plein werd in 2002 gerealiseerd door een Brusselse beeldhouwer. Het plein stond destijds symbool voor de Europese eenheid.