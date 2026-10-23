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Musk geeft Republikeinen ruim 445 miljoen dollar voor midterms

Samenleving
door anp
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WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG) - Dankzij een nieuwe kapitaalinjectie van 77 miljoen dollar in zijn politieke actiecomité America PAC geeft Elon Musk in totaal meer dan 445 miljoen dollar aan Republikeinse campagnes voor de midterms. Dat blijkt uit data van de Amerikaanse kiescommissie.
Bij de verkiezingen op 3 november kiezen Amerikanen het Huis van Afgevaardigden en een deel van de Senaat, evenals volksvertegenwoordigers op lokaal niveau.
De grootste uitgaven van America PAC vloeiden deze verkiezingscyclus tot dusver naar Texas, waar de Democraat James Talarico het opneemt tegen de Republikein Ken Paxton voor een senaatszetel. America PAC gaf er 33,1 miljoen dollar uit.
De uitkomst van de tussentijdse verkiezingen is niet alleen ideologisch maar ook zakelijk van groot belang voor Musk. Zijn bedrijfsimperium, dat onder meer SpaceX, Tesla, The Boring Company en Neuralink omvat, is onderworpen aan regelgeving door federale instanties. Zo zal een eventuele fusie tussen SpaceX en Tesla moeten worden goedgekeurd door toezichthoudende instanties.
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