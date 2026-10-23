Trump aangeklaagd om gebruik ambt voor winstbejag in crypto

WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG) - De Amerikaanse president Donald Trump en World Liberty Financial, het cryptobedrijf dat Trump samen met zijn zonen heeft opgericht, zijn aangeklaagd door een aandeelhouder van een concurrerend cryptobedrijf. De aanklager stelt dat de president op illegale wijze financieel heeft geprofiteerd van zijn ambt, wat in strijd is met de Amerikaanse grondwet.

Benjamin Greenberg, aandeelhouder bij Circle Internet Group, beweert dat hij en andere investeerders in Circle financieel zijn benadeeld door oneerlijke concurrentie vanuit World Liberty. Het gaat specifiek om twee betalingen van de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) aan World Liberty ter waarde van ruim 2 miljard dollar.

De Amerikaanse grondwet verbiedt presidenten betalingen van buitenlandse overheden te accepteren zonder toestemming van het Congres. "Nog nooit in de Amerikaanse geschiedenis heeft een president zo schaamteloos geprofiteerd van zijn ambt", aldus Greenberg in zijn aanklacht.

Trump rapporteerde vorig jaar 1,4 miljard dollar aan inkomsten uit zijn cryptoprojecten, waaronder World Liberty.