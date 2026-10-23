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Vaccin tegen dodelijkste vorm huidkanker vermindert risico's fors

Samenleving
door anp
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WASHINGTON (ANP) - Een nieuw vaccin vermindert het risico op overlijden of terugkeer van een melanoom met bijna de helft, meldt onder meer The Washington Post. Het door de farmaceutische bedrijven Moderna en Merck ontwikkelde vaccin moet wel nog worden goedgekeurd door de Amerikaanse autoriteiten.
Het middel, intismeran autogene, maakt gebruik van messenger-RNA (mRNA) en is afgestemd op het genetisch profiel van de tumor van een individuele patiënt. In een klinische fase 3-studie bleek dat het vaccin het risico op terugkeer of overlijden door melanoom met 42 procent verlaagde in vergelijking met een standaardbehandeling, zo maakten Moderna en Merck donderdag bekend.
Volgens de fabrikanten verlaagt intismeran bovendien met 38 procent het risico dat het melanoom uitzaait naar andere delen van het lichaam of dat de patiënt aan de ziekte overlijdt, aldus de krant. De bijwerkingen van de behandeling komen overeen met die in eerdere onderzoeken. Het gaat onder meer om vermoeidheid, koude rillingen en pijn op de plek van de injectie.
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