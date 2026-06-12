NAVO bouwt troepenmacht in Kosovo af

BERGEN (ANP) - De NAVO gaat haar troepenmacht in Kosovo afbouwen. Het is rustiger in het Balkanstaatje en de eigen veiligheidsdiensten zijn beter toegerust voor hun taken, zegt de hoogste commandant van de NAVO.

"De veiligheidssituatie in Kosovo is blijven verbeteren de laatste jaren", stelt de Amerikaanse NAVO-generaal Alexus Grynkewich, die de verdediging van Europa leidt. Daarom zal het bondgenootschap "zijn huidige sterkte in de loop van volgend jaar geleidelijk aanpassen". NAVO-diplomaten verwachtten al langer dat het aantal NAVO-militairen in Kosovo zou worden verminderd. Dat past volgens hen ook bij de nieuwe richting die de alliantie is ingeslagen. De eigen verdediging krijgt weer voorrang op ingrijpen in andere landen.

In 2023 stuurde de NAVO juist honderden extra militairen naar Kosovo na gewelddadige botsingen tussen de Servische minderheid en de Albanese meerderheid. Kosovo vocht zich in de jaren negentig vrij van Servië.

Nederland nam eerder deel aan KFOR, maar al een poos niet meer.