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AEX-index zet recordopmars voort na stevige koerswinsten in VS

Economie
door anp
vrijdag, 12 juni 2026 om 9:19
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AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op het Damrak zette vrijdag de recordopmars voort. Beleggers trokken zich op aan de stevige koerswinsten op Wall Street, nadat de Amerikaanse president Donald Trump de geplande aanvallen op Iran had afgeblazen en zinspeelde op een vredesakkoord. Volgens Trump zou dat akkoord dit weekend al getekend kunnen worden. Daarnaast kijken beleggers uit naar de beursgang van Elon Musks ruimtevaartbedrijf SpaceX later op de dag in New York. Die beursgang wordt de grootste ooit.
De Amsterdamse hoofdindex noteerde kort na opening van de markt 0,5 procent hoger op 1067,87 punten. De AEX steeg donderdag al 1,1 procent tot een nieuw slotrecord van 1063,09 punten. De MidKap klom vrijdag 1,4 procent tot 1092,12 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs stegen tot 1,4 procent.
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