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NCSC: nog geen sprake van succesvol misbruik PHP-kwetsbaarheden

Samenleving
door anp
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DEN HAAG (ANP) - Het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) heeft donderdagmiddag nog geen signalen dat de kwetsbaarheden in programmeertaal PHP succesvol zijn misbruikt. Dat meldt de instantie in een nieuwe update. "Ook zijn er momenteel geen aanwijzingen dat de beschikbare patches de kwetsbaarheden onvoldoende verhelpen."
"Tot dusver blijft het bij aanvalspogingen die wij zien", laat een woordvoerder van het NCSC weten. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) zei donderdag ook nog geen meldingen te hebben ontvangen van datalekken die het gevolg zijn van de kwetsbaarheden in PHP.
Online verschijnen verschillende voorbeelden van code waarmee onderzoekers of aanvallers een kwetsbaarheid kunnen testen of misbruiken, merkt het NCSC wel op. Uit eigen onderzoek blijkt volgens het centrum echter dat deze zogeheten proof-of-concepts (PoC's) nog niet succesvol zijn.
"Dat sluit toekomstig misbruik niet uit. Eén werkende variant kan voldoende zijn om aanvallen op grotere schaal mogelijk te maken", waarschuwt het NCSC.
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