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Zwitserland en Oostenrijk bevestigen vrijlating ontvoerde vrouwen

Samenleving
door anp
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BENGHAZI (ANP/AFP) - Een Zwitserse en Oostenrijkse vrouw die meer dan anderhalf jaar geleden werden ontvoerd in Niger, zijn vrijgelaten. Dit meldden de Zwitserse en Oostenrijkse autoriteiten. De 69-jarige Zwitserse Claudia Abbt en de 76-jarige Oostenrijkse Eva Gretzmacher zouden in de Libische stad Benghazi zijn aangekomen.
De autoriteiten van Zwitserland en Oostenrijk zeggen dat er een proces van intensieve inspanningen aan de vrijlatingen is voorafgegaan. Het Zwitserse ministerie van Buitenlandse Zaken had na de ontvoering een werkgroep opgericht waarbij politie en inlichtingendiensten betrokken waren om Abbt vrij te krijgen.
Abbt zou in Benghazi zijn opgewacht door Zwitserse ambtenaren en kreeg medische hulp, aldus het Zwitserse ministerie van Buitenlandse Zaken. Verdere details worden niet verstrekt om privacyredenen.
Niemand heeft publiekelijk de verantwoordelijkheid voor de ontvoeringen opgeëist. Abbt woonde enkele jaren in het noorden van Niger en is getrouwd met een Nigerese man.
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