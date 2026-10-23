ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Netanyahu beveelt afsluiting Westoever na dodelijke schietpartij

Samenleving
door anp
anp231026071 1
Volg ons op Google Nieuws
JERUZALEM (ANP/AFP) - De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft na een schietpartij tussen Israëlische troepen en Palestijnse schutters het bevel gegeven om de gehele Westelijke Jordaanoever af te sluiten. De "complete lockdown" moet vrijdag ingaan en het is niet duidelijk hoe lang die zal duren. Komende dinsdag houdt Israël parlementsverkiezingen.
De schietpartij die voor Netanyahu de aanleiding was voor deze maatregel vond plaats bij een checkpoint in de Palestijnse stad Hebron. De twee Palestijnse schutters werden doodgeschoten. Volgens Israëlische autoriteiten raakten daarnaast vijf mensen gewond, van wie er twee in kritieke toestand verkeren.
Volgens Netanyahu hebben Israëlische troepen voorkomen dat de twee een grotere aanval konden uitvoeren. Ze zouden veel munitie bij zich hebben gehad in hun voertuig. Hamas sprak van een "buitengewoon heroïsche operatie", maar eiste de verantwoordelijkheid voor de actie niet op.
loading

POPULAIR NIEUWS

spaargeld-header-spaarpotten-1800x1200

Vergelijk spaarrekeningen, zoveel levert 25.000 euro op in 2026.

ANP-573148820

Huis van je ouders geërfd? Je betaalt erfbelasting over de WOZ-waarde, niet over wat het huis opbrengt

Een voorraadkast met blikken groente, pakken pasta en rijst en flessen water

Noodvoorraad voor 8 dagen: de lijst voor 2 personen

Top uitzicht van mooie jonge vrouw mengen kleuren tijdens het tekenen in kunst studio

Hbo-diploma met het laagste salaris levert het meeste werkplezier op

ANP-470180372

Appartement aan de Costa? Eén stormgolf kan straks bepalen of je nog mag verbouwen

een hand die een gepeld teentje knoflook in de wc-pot laat vallen.

Feit of fabel: teentje knoflook in je wc-pot tegen bacteriën en schimmels

Loading