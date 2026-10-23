Je ontvangt een sms over invoerrechten voor een pakketje. En dat kan kloppen, want je hebt afgelopen week ook iets besteld online. Je tikt op de link en pas daarna valt je oog op het vreemde afzendernummer. Ruim vier op de tien Nederlanders hebben weleens spijt van zo’n klik, blijkt uit onderzoek voor de nieuwe campagne Laat je niet interneppen

Of die klik je geld kost, hangt af van wat je daarna doet. Bij een derde van de mensen met klikspijt had het gevolgen, zoals financiële schade of gestolen gegevens, meldt de Rijksoverheid.

Alleen geklikt en niets ingevuld: meestal geen schade

Heb je de nepsite meteen weggeklikt zonder iets in te vullen, dan is er in principe niets aan de hand, schrijft Libelle. Consumentenprogramma Kassa noemt alleen klikken “meestal nog geen ramp”. Doe wel dit:

Sluit het tabblad en vul niets in.

en vul niets in. Zet je telefoon even in vliegtuigmodus. Een virus kan dan geen gegevens versturen of iets downloaden, legt Kassa uit.

Een virus kan dan geen gegevens versturen of iets downloaden, legt Kassa uit. Werk de software van je telefoon bij.

van je telefoon bij. Houd je afschrijvingen de komende dagen in de gaten.

Gegevens ingevuld: bel meteen je bank

Typte je je inlogcodes, pasnummer of andere gegevens in, bel dan direct je bank. Gebruik het nummer op je pas of in de app, nooit dat uit de sms. Laat je rekening zo nodig blokkeren en kijk samen of er al geld is afgeschreven. Dat advies geeft de politie.

Wijzig daarna de wachtwoorden die je invulde, ook op andere sites waar je hetzelfde wachtwoord gebruikt, en zet tweestapsverificatie aan. Gaf je je DigiD-gegevens op, bel dan de DigiD-helpdesk om je account te laten blokkeren.

“Geef jezelf daarom altijd drie tellen, voordat je klikt, reageert of betaalt.”

Of je je geld terugkrijgt, hangt onder meer af van de vraag of je de betaling zelf goedkeurde. Lees hier wanneer je bank de schade wel vergoedt . Je moet “er wel snel bij zijn en kunnen aantonen dat je het niet bewust hebt gedaan”, schrijft Kassa.

Een bijlage of app geopend: laat eerst je telefoon nakijken

Opende je een bijlage of installeerde je een app via de sms, laat je telefoon of computer dan controleren op schadelijke software. Wijzig pas daarna je wachtwoorden, want op een besmet toestel kan een crimineel meekijken. Wacht met internetbankieren tot je zeker weet dat het apparaat schoon is en leg de situatie voor aan je bank.

Het nummer uit de sms gebeld: hang op en installeer niets

Soms staat er geen link in de sms, maar een telefoonnummer. Sinds 12 oktober krijgen Rabobank-klanten sms’jes dat iemand vanuit Frankrijk is ingelogd, met nummers als 020 3692840, meldt Opgelicht?!. Bel je, dan krijg je een nepbankmedewerker aan de lijn. “Geef daarom geen gegevens door en download geen apps of bestanden op hun verzoek,” adviseert het programma.

Die belvariant kost veel geld. Bij de Fraudehelpdesk meldden zich in de eerste helft van 2026 230 gedupeerden van bankhelpdeskfraude, met samen ruim €3,1 miljoen schade. Een jaar eerder waren dat er 92, met €1,5 miljoen schade.

Zo meld je de sms en doe je aangifte

Bewaar de sms. Maak een schermafdruk, zodat je hem aan de politie kunt laten zien. Meld hem bij de Fraudehelpdesk, via fraudehelpdesk.nl of 088 78 67 372. Doe aangifte als je geld kwijt bent: online, of via 0900-8844 voor een afspraak. Antwoord niet op een nieuwe nep-sms, ook niet met STOP. Volgens Libelle kunnen oplichters zo zien welke nummers actief zijn. Twijfel je over een link, plak hem dan in checkjelinkje.nl voordat je klikt.

“Geef jezelf daarom altijd drie tellen, voordat je klikt, reageert of betaalt,” zegt Aad Lensen, projectleider gedigitaliseerde criminaliteit bij de politie.

Meer weten?