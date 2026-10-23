Je ontvangt een sms over invoerrechten voor een pakketje. En dat kan kloppen, want je hebt afgelopen week ook iets besteld online. Je tikt op de link en
pas daarna valt je oog op het vreemde afzendernummer. Ruim vier op de
tien Nederlanders hebben weleens spijt van zo’n klik, blijkt uit
onderzoek voor de
nieuwe campagne Laat je niet interneppen
.
Of die klik je geld kost, hangt af van wat je daarna doet. Bij een
derde van de mensen met klikspijt had het gevolgen, zoals financiële
schade of gestolen gegevens, meldt de Rijksoverheid.
Alleen
geklikt en niets ingevuld: meestal geen schade
Heb je de nepsite meteen weggeklikt zonder iets in te vullen, dan is
er in principe niets aan de hand, schrijft Libelle. Consumentenprogramma
Kassa noemt alleen klikken “meestal nog geen ramp”. Doe wel dit:
- Sluit het tabblad en vul niets in.
- Zet je telefoon even in vliegtuigmodus. Een virus
kan dan geen gegevens versturen of iets downloaden, legt Kassa uit.
- Werk de software van je telefoon bij.
- Houd je afschrijvingen de komende dagen in de
gaten.
Gegevens ingevuld: bel
meteen je bank
Typte je je inlogcodes, pasnummer of andere gegevens in, bel dan
direct je bank. Gebruik het nummer op je pas of in de app, nooit dat uit
de sms. Laat je rekening zo nodig blokkeren en kijk samen of er al geld
is afgeschreven. Dat advies geeft de politie.
Wijzig daarna de wachtwoorden die je invulde, ook op andere sites
waar je hetzelfde wachtwoord gebruikt, en zet tweestapsverificatie aan.
Gaf je je DigiD-gegevens op, bel dan de DigiD-helpdesk om je account te
laten blokkeren.
“Geef jezelf daarom altijd drie tellen, voordat je klikt, reageert of betaalt.”
Of je je geld terugkrijgt, hangt onder meer af van de vraag of je de
betaling zelf goedkeurde. Lees hier wanneer
je bank de schade wel vergoedt
. Je moet “er wel snel bij zijn en
kunnen aantonen dat je het niet bewust hebt gedaan”, schrijft Kassa.
Een
bijlage of app geopend: laat eerst je telefoon nakijken
Opende je een bijlage of installeerde je een app via de sms, laat je
telefoon of computer dan controleren op schadelijke software. Wijzig pas
daarna je wachtwoorden, want op een besmet toestel kan een crimineel
meekijken. Wacht met internetbankieren tot je zeker weet dat het
apparaat schoon is en leg de situatie voor aan je bank.
Het
nummer uit de sms gebeld: hang op en installeer niets
Soms staat er geen link in de sms, maar een telefoonnummer. Sinds 12
oktober krijgen Rabobank-klanten sms’jes dat iemand vanuit Frankrijk is
ingelogd, met nummers als 020 3692840, meldt Opgelicht?!. Bel je, dan
krijg je een nepbankmedewerker aan de lijn. “Geef daarom geen gegevens
door en download geen apps of bestanden op hun verzoek,” adviseert het
programma.
Die belvariant kost veel geld. Bij de Fraudehelpdesk meldden zich in
de eerste helft van 2026 230 gedupeerden van bankhelpdeskfraude, met
samen ruim €3,1 miljoen schade. Een jaar eerder waren dat er 92, met
€1,5 miljoen schade.
Zo meld je de sms en doe
je aangifte
- Bewaar de sms. Maak een schermafdruk, zodat je hem
aan de politie kunt laten zien.
- Meld hem bij de Fraudehelpdesk, via
fraudehelpdesk.nl of 088 78 67 372.
- Doe aangifte als je geld kwijt bent: online, of via
0900-8844 voor een afspraak.
- Antwoord niet op een nieuwe nep-sms, ook niet met
STOP. Volgens Libelle kunnen oplichters zo zien welke nummers actief
zijn.
- Twijfel je over een link, plak hem dan in
checkjelinkje.nl voordat je klikt.
“Geef jezelf daarom altijd drie tellen, voordat je klikt, reageert of
betaalt,” zegt Aad Lensen, projectleider gedigitaliseerde criminaliteit
bij de politie.
Meer weten?