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Vaccinatiegraad van kinderen in Den Haag blijft laag

Samenleving
door anp
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DEN HAAG (ANP) - Nog altijd zijn te weinig kinderen in Den Haag gevaccineerd tegen ziektes als bof, mazelen, rodehond en difterie. De zogeheten vaccinatiegraad is "op een zorgwekkend laag niveau", aldus de gemeente. Die concludeert dat daardoor "een verhoogd risico bestaat op uitbraken van infectieziekten".
Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie van de Verenigde Naties is een groep mensen voldoende beschermd wanneer 95 procent is ingeënt tegen bof, mazelen en rodehond. Bij andere ziektes, zoals difterie, kinkhoest, tetanus, polio, hepatitis B en het RS-virus, ligt de norm op 90 procent. In geen enkele wijk in Den Haag wordt dit gehaald. In de wijk Transvaal is maar ongeveer de helft van de kinderen gevaccineerd.
Den Haag probeert de afgelopen jaren meer de wijken in te gaan om te vaccineren en om mensen voor te lichten. Het effect daarvan is nog niet te zien in de cijfers, omdat de jaren voor dat programma ook nog meetellen. Den Haag zegt wel dat het aantal gezette prikken de laatste tijd "stabieler oogt" dan de daling in de jaren ervoor.
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