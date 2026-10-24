WhatsApp test berichten inplannen: nooit meer een verjaardag vergeten?

Een felicitatie alvast klaarzetten voor morgenochtend, of een bericht aan een collega pas tijdens werktijd laten bezorgen: WhatsApp test een functie waarmee dat mogelijk wordt. Een kleine groep iPhone-gebruikers kan berichten nu inplannen. Daarnaast werkt de chatdienst aan een optie om spoilers in gesprekken te verbergen. Beide functies zijn nog niet algemeen beschikbaar, meldt iCulture.

Bericht schrijven, tijdstip kiezen en klaar

Met de nieuwe planningsfunctie bepaal je niet alleen wat je verstuurt, maar ook wanneer. Volgens iCulture, dat zich baseert op informatie van WABetaInfo, kunnen de eerste iOS-testers de verzendknop ingedrukt houden. Vervolgens kiezen ze de dag en het tijdstip waarop hun bericht moet worden verstuurd.

De afzender ziet daarna een bevestiging in het gesprek. Bij de ontvanger verschijnt het bericht pas op het gekozen moment. In een apart overzicht kunnen gebruikers hun geplande berichten beheren en vóór verzending verwijderen. Wie zich bedenkt over een nachtelijke liefdesverklaring of een iets te enthousiaste reactie, kan dus nog ingrijpen zolang het bericht niet is verstuurd.

De toepassing ligt voor de hand: een verjaardagswens voorbereiden, een herinnering klaarzetten of voorkomen dat je iemand op een onhandig tijdstip stoort. Het schrijven en verzenden hoeven straks niet meer op hetzelfde moment te gebeuren.

Ook het einde van die serie blijft straks verborgen

De tweede vernieuwing draait om berichten die niet iedereen meteen wil lezen. WhatsApp werkt aan een opmaakoptie waarmee je tekst als spoiler kunt markeren. De betreffende passage wordt vervaagd en wordt pas zichtbaar wanneer de ontvanger erop tikt.

Dat kan vooral in groepsgesprekken handig zijn. Wie de laatste aflevering van een serie al heeft gezien, kan erover praten zonder de ontknoping direct voor alle anderen te verklappen.

De bediening lijkt op die van bestaande tekstopmaak: je selecteert een stuk tekst en kiest vervolgens ‘Spoiler’. Volgens de beschreven werking wordt de passage na het sluiten en opnieuw openen van WhatsApp weer verborgen, ook als je die eerder hebt onthuld. Vooralsnog gaat het om tekst; ondersteuning voor foto’s of andere media is niet bevestigd.

Wanneer krijg je de nieuwe functies?

Een concrete datum voor een brede introductie ontbreekt nog. Het inplannen van berichten is volgens de update van 23 oktober alleen beschikbaar voor een kleine groep iOS-bètatesters. Zelfs binnen die testgroep kan nog niet iedereen de functie gebruiken.

Ook bij de spoileroptie is voorzichtigheid nodig. Op verschillende toestellen van de iCulture-redactie staat de optie al in het opmaakmenu, maar bij hun controle had het selecteren ervan nog geen effect op de berichten. Een zichtbare menuknop betekent dus niet automatisch dat de functie al werkt.

Voor gewone gebruikers is het daarmee nog even wachten. Vooral de planningsfunctie kan straks een praktisch verschil maken: je typt een bericht wanneer het jou uitkomt, zonder dat het op datzelfde moment bij de ander hoeft binnen te komen.