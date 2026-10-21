Komt er in november of december een brief dat je vaste energiecontract afloopt? Dan is de verleiding groot om hem te laten liggen, want het licht blijft toch branden. Dat klopt ook. Alleen weet je dan niet wat je vanaf dat moment betaalt. Bij Eneco is niets doen nu ruim €250 per jaar duurder dan een jaar vastzetten, bij Pure Energie is het juist goedkoper.

Wat een nieuw vast contract sinds begin oktober kost, lees je in ons stuk Loopt je energiecontract deze winter af? Een jaarcontract bij Engie of Essent kost nu ruim €180 meer dan begin oktober. Dit artikel gaat over een andere vraag: wat gebeurt er als je de brief laat liggen? De Dagelijkse Standaard rekende dat op 20 oktober door voor Eneco en Pure Energie. Wij legden er de tarieven van Essent, Vattenfall en Budget Thuis naast.

Niets doen betekent automatisch variabel

Je zit nooit zonder stroom of gas. Volgens toezichthouder ACM verandert je vaste tarief na de einddatum in een variabel tarief. Je leverancier moet je de nieuwe tarieven minstens 30 dagen van tevoren laten weten. Welk variabel tarief je precies krijgt, staat dus in die brief of mail.

Volgens de ACM is dat ook de reden dat het aantal huishoudens met een vast contract blijft dalen: wie na afloop niets kiest, komt vanzelf op variabel terecht. Een voordeel is er wel. Met een variabel contract betaal je geen opzegvergoeding als je weg wilt.

Bij Eneco kost niets doen €252 per jaar

Volgens De Dagelijkse Standaard kost gas in het variabele modelcontract van Eneco op 20 oktober €1,964 per m³. Wie een jaar vastzet, betaalt €1,85413. Stroom kost variabel €0,39036 per kWh en een jaar vast €0,33347. De vaste leveringskosten zijn bij allebei gelijk: €8,99 per maand voor gas en €10,99 voor stroom.

Bij een verbruik van 1.000 m³ gas en 2.500 kWh stroom op enkeltarief betaal je bij Eneco met variabel €252,10 per jaar meer dan met een jaar vast. Bij Pure Energie is het omgekeerd. Daar is variabel gas bijna 10 cent per m³ goedkoper dan vast en stroom iets duurder. Bij hetzelfde verbruik ben je met variabel €81,67 per jaar goedkoper uit.

Dezelfde brief laten liggen kost bij de ene leverancier geld en levert bij de andere geld op.

Zo zit het bij Essent, Vattenfall en Budget Thuis

Bij de andere grote leveranciers ligt het minder ver uit elkaar. Dit zijn de tarieven voor nieuwe klanten, inclusief energiebelasting en btw. Het verschil per jaar hebben we zelf uitgerekend bij 1.000 m³ gas en 2.500 kWh. Vaste leveringskosten en welkomstkortingen zitten er niet in.

Essent: variabel €1,852 per m³ gas en €0,387 per kWh, een jaar vast €1,832 en €0,354 (Energievergelijk.nl, 20 oktober). Met variabel betaal je ongeveer €100 per jaar meer, vooral door de stroom.

variabel €1,852 per m³ gas en €0,387 per kWh, een jaar vast €1,832 en €0,354 (Energievergelijk.nl, 20 oktober). Met variabel betaal je ongeveer €100 per jaar meer, vooral door de stroom. Budget Thuis: variabel gas €1,858 per m³, een jaar vast €1,811 (Energievergelijk.nl, 20 oktober). Alleen al op het gas is variabel zo'n €47 per jaar duurder.

variabel gas €1,858 per m³, een jaar vast €1,811 (Energievergelijk.nl, 20 oktober). Alleen al op het gas is variabel zo'n €47 per jaar duurder. Vattenfall: variabel gas €1,71355 per m³, een jaar vast €1,80793 (Keuze.nl, 12 oktober). Hier is variabel gas ruim 9 cent per m³ goedkoper, op 1.000 m³ zo'n €94 per jaar.

Let op: dit zijn tarieven voor nieuwe klanten. Het variabele tarief dat je na je vaste contract krijgt, kan daarvan afwijken. Vattenfall vraagt bestaande klanten bijvoorbeeld zelf hun persoonlijke tarief te bekijken in Mijn Vattenfall. De echte vergelijking maak je dus met het bedrag in je eigen brief.

Vast werd de afgelopen maand harder duurder

Dat variabel nu soms goedkoper is, heeft een reden. Volgens de ACM zijn de tarieven van nieuwe vaste gascontracten de afgelopen maand met bijna 5 procent gestegen. Bij variabele gascontracten was dat ongeveer 1,5 procent. Een vast contract is dus niet meer vanzelf de goedkope keuze.

Per 1 januari kan je variabele tarief weer veranderen

Een variabel tarief staat niet vast. Volgens De Dagelijkse Standaard mag Eneco het in het modelcontract hooguit vier keer per jaar aanpassen: op 1 januari, 1 april, 1 juli of 1 oktober. Wie in december op variabel overgaat, kan dus een maand later al een ander tarief hebben. Een verhoging moet volgens de ACM minstens een maand van tevoren worden aangekondigd.

Een goedkoop variabel tarief in december zegt weinig over wat je in januari betaalt.

Wat je nu kunt doen