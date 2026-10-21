Vrijdagochtend loop je naar je auto en ligt er een dikke tak over de
motorkap. Of de halve lindeboom uit de berm. Wie die rekening betaalt,
hangt af van twee dingen: je autoverzekering en de staat waarin de boom
verkeerde.
Die vraag kan deze week spelen. Weeronline
verwacht vrijdag 23 oktober windstoten van 80 tot 105 kilometer per uur
in de kustprovincies en 60 tot 75 in het binnenland. Aan de kust is
windkracht 9 mogelijk, officieel een storm
en de eerste sinds code
oranje bij storm Benjamin vorig jaar
. De koers van de depressie is
nog onzeker en zaterdagavond komt er mogelijk een volgende.
Je hebt alleen WA: de
schade is voor jou
Een boom die op je auto valt, is stormschade. De verplichte
WA-verzekering dekt alleen schade die jij een ander bezorgt, dus je
eigen auto valt erbuiten. Het Verbond van Verzekeraars zei dat tegen
Radar zonder omwegen.
“De verplichte WA-verzekering dekt schade door storm niet, hiervoor moet je een aanvullende verzekering afsluiten.”
Kan de gemeente of de eigenaar van de boom niets worden verweten, dan
betaal je de reparatie zelf. Met alleen WA is je parkeerplek je enige
bescherming. Kun je kiezen, zet de auto vrijdag dan in een garage of
carport en niet onder bomen, adviseert de ANWB.
Je hebt
beperkt casco of allrisk: je verzekeraar betaalt
Beperkt casco (bij sommige verzekeraars WA+) en allrisk dekken schade
door storm, ook in het buitenland, schrijft de Consumentenbond
.
De ANWB noemt blik- en lakschade door afgewaaide takken en dakpannen.
Wel gelden er twee voorwaarden.
- Windkracht 7 of meer. De meeste verzekeraars
spreken pas van storm vanaf windkracht 7, ongeveer 14 meter per seconde.
Ze controleren dat met gegevens van het KNMI voor de plek en het
tijdstip, dus noteer wanneer het gebeurde. Dezelfde grens geldt voor je
huis, lees je in het stuk over je
schutting die omwaait bij herfstwind.
- Eigen risico. Sommige verzekeraars rekenen bij
stormschade een hoger eigen risico. Het bedrag staat in je
polisvoorwaarden.
Je schadevrije jaren blijven staan. Na een stormclaim val je niet
terug op de bonus-malusladder, de schaal waarmee je verzekeraar je
korting berekent, schrijven de Consumentenbond en de ANWB.
De
boom was ziek of rot: de gemeente kan aansprakelijk zijn
Een gemeente moet de bomen op haar grond controleren en onderhouden.
Laat ze dat liggen terwijl een boom zichtbaar slecht is, dan kun je haar
aansprakelijk stellen.
Dat gebeurde in Hoeven, in de gemeente Halderberge. Daar viel op 7
oktober 2022 een eik van 110 jaar op dertien geparkeerde auto’s. De boom
bleek van binnen rot en aangetast door zwammen en een bomenexpert had in
2019 al over “stambreuk” geschreven. De verzekeraar van de gemeente
erkende aansprakelijkheid en vergoedde de schade, meldde Omroep
Brabant
.
Een advies negeren kan een gemeente ook opbreken. Advocaat Henriek
Kragt van Dirkzwager beschrijft een zaak waarin een adviesbureau binnen
drie maanden nader onderzoek aanraadde aan een zieke kastanje. De
gemeente keek alleen nog eens zelf en de rechtbank vond dat onvoldoende.
De gemeente moest de schade betalen.
De boom was gezond:
niemand anders betaalt
Waait een gezonde, gecontroleerde boom om, dan is dat meestal pech.
De lat voor aansprakelijkheid van een gemeente ligt hoog, merkte de
kantonrechter in Amsterdam op.
In die zaak viel in mei 2014 een scheefstaande boom in het
Amsterdamse Bos op een auto. De bestuurder raakte zwaargewond.
Inspecteurs hadden geadviseerd de boom te kappen, maar als voorzorg, net
als bij 1.070 andere bomen. De gemeente controleerde de bomen langs de
weg elk jaar. De rechter wees alle eisen af en oordeelde in 2016:
Met beperkt casco of allrisk vergoedt je verzekeraar de schade dan
alsnog. Met alleen WA blijft de rekening bij jou.
Wanneer bel je je
verzekeraar?
- Meteen, ook als je twijfelt. Geef het tijdstip en
de plek zo precies mogelijk door, want de verzekeraar toetst aan de
windkracht op dat moment.
- Na het maken van foto’s. Fotografeer de auto, de
boom en de breuk in de stam. Laat volgens Kassa niets repareren of
weggooien voordat de verzekeraar akkoord is.
- Ook als het een boom van de gemeente is. Zag je
zwammen, dode takken of een rotte stam, stel de gemeente dan
schriftelijk aansprakelijk en stuur je foto’s mee.
Meer weten?