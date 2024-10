Nog een man (37) vast voor MediaMarkt-geweld

ROTTERDAM (ANP) - Van de twee mannen die werden opgepakt voor de ongeregeldheden bij de MediaMarkt aan het Binnenwegplein in Rotterdam zit er nog één vast, meldt de politie. Het gaat om de 37-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats die werd opgepakt voor het bedreigen van een hondengeleider.

De andere gearresteerde man (21) uit Tilburg is weer vrij. Hij moest mee voor het niet opvolgen van een politiebevel. De politie kan verder niks zeggen over eventuele nieuwe aanhoudingen of updates in het onderzoek. Ook de gemeente is nog druk bezig "alles in kaart" te brengen rond het incident.

In de nacht van zaterdag op zondag ging het mis bij de MediaMarkt. De winkelketen wilde met een kortingsactie tussen middernacht en 01.00 uur vieren dat 25 jaar geleden het eerste filiaal in Nederland opende. Maar er kwam een groep onruststokers naar het Binnenwegplein, die onder meer met vuurwerk gooiden en ramen vernielden. De politie moest het plein rond 00.30 uur leeghalen.