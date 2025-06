Wildpoepende zwerver heeft 13.400 euro cash op zak, wordt land uitgezet

In hartje Amsterdam kreeg de politie afgelopen week een wel heel bijzonder geval voorgeschoteld. Wat begon met een klacht over een man die herhaaldelijk poepte en plaste tegen iemands woning, eindigde met een bizarre geldvondst, arrestatie voor witwassen en uitzetting naar de Verenigde Staten.

De dakloze man, die op een bankje in de buurt sliep, bleek namelijk ruim 13.400 euro in contanten bij zich te hebben, waaronder kilo's aan muntgeld. De man was niet in staat zich te legitimeren en kon ook niet verklaren waar het geld vandaan kwam. “Hij is daarom op het politiebureau meteen aangehouden voor witwassen,” aldus de politie.

Een Amsterdammer sprak een agent aan over de overlast die de dakloze veroorzaakte. “Dagelijks doet hij zijn behoefte tegen mijn huis, zowel de grote boodschap als de kleine”, zou hij hebben gezegd. De man werd door de politie aangetroffen in een sterk verwaarloosde toestand, met vuile kleding en een ongewassen uiterlijk.

Drie portemonnees, bakken aan muntgeld

Bij fouillering op het politiebureau kwam de aap uit de mouw. De man droeg meerdere portemonnees bij zich, allemaal gevuld met contant geld. Alleen al aan muntgeld had hij voor 1900 euro in zijn zakken. Alles bij elkaar opgeteld ging het om ruim 13.400 euro.

Alsof dat nog niet genoeg was, bleek de man bovendien een verwijderde vreemdeling te zijn met de Amerikaanse nationaliteit. “Na zijn strafproces zal de man worden overgedragen aan de Afdeling Vreemdelingen, Identificatie en Mensenhandel”, laat de politie weten. Het geld is in beslag genomen in afwachting van verder onderzoek.

Versoepelde regels voor daklozen