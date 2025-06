Steeds meer Nederlanders hebben noodpakket in huis, wat heb je allemaal nodig?

Een op de drie Nederlanders heeft een noodpakket in huis, wijst onderzoek van het Rode Kruis uit. In 2023 ging het nog om een op de vijf mensen. Volgens het Rode Kruis ontbreken er wel nog belangrijke spullen, zoals water en een noodradio.

60-plussers hebben vaker zo'n pakket in huis dan mensen onder de 39 jaar. Meer dan de helft van de Nederlanders heeft contant geld in huis, vaak rond de 100 of 200 euro. Slechts 40 procent heeft voldoende water in huis, terwijl dat juist een eerste levensbehoefte is, stelt het Rode Kruis. De overheid raadt 3 liter per persoon per dag aan.

Bijna de helft van de mensen weet niet hoe ze aan informatie komen tijdens een noodsituatie, bij mensen onder de 30 jaar is dat zelfs 62 procent. "Als de stroom uitvalt, is de impact veel groter dan mensen denken", aldus Suzanne Segaar, hoofd Nationale Hulp van het Rode Kruis. "Mensen geven in ons onderzoek aan dan 112 te bellen of op internet op te zoeken wat ze moeten doen. Maar 112 moet beschikbaar blijven voor levensbedreigende situaties en internet werkt niet zonder stroom. Slechts twee op de vijf mensen heeft een noodradio, maar die radio op batterijen is essentieel. Zo kan je constant het nieuws via een rampenzender volgen."

Het noodpakket heeft de afgelopen tijd aan bekendheid gewonnen, onder meer door advies hierover van de overheid. In 2023 had 60 procent van de mensen zonder een noodpakket hier nog nooit over nagedacht. Dat is inmiddels gehalveerd naar 29 procent, aldus het Rode Kruis.

Het onderzoek is uitgevoerd onder ongeveer 1100 mensen.