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Nog geen datalekmeldingen om PHP bij Autoriteit Persoonsgegevens

Samenleving
door anp
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DEN HAAG (ANP) - De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft tot nu toe geen meldingen ontvangen van datalekken als gevolg van de kwetsbaarheden in programmeertaal PHP. Organisaties zijn wettelijk verplicht het te melden als er een mogelijk datalek is waarbij persoonsgegevens betrokken zijn.
Volgens een woordvoerder van de privacytoezichthouder is een kwetsbaarheid in software zoals bij PHP niet per se een datalek. Hij geeft aan dat organisaties zelf de inschatting moeten maken of daarvan sprake is.
De directeur van cyberexpertisecentrum NCSC zei woensdagavond in het televisieprogramma Pauw & De Wit dat tot dan toe geen actief misbruik was waargenomen van PHP-kwetsbaarheden.
Vanwege de risico's bij PHP gingen woensdag veel websites preventief offline in afwachting van een veiligheidsupdate. De website van de AP ging zelf ook uit de lucht en is dat nog steeds.
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