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Politie 'gaat ervan uit' dat Hajar is gedood in antikraakpand

Samenleving
door anp
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AMSTERDAM (ANP) - De politie gaat ervan uit dat de 29-jarige Hajar is omgebracht in een antikraakpand in de Amsterdamse wijk Buitenveldert. Een woordvoerder bevestigde een bericht hierover bij de lokale zender AT5.
Woensdag werd bekend dat de politie onderzoek deed in het pand aan De Klencke in Amsterdam-Zuid. Toen was er al een vermoeden dat de Amsterdamse hier is gedood.
Voor de dood van Hajar zit een 23-jarige man vast. De verdachte is van Somalische afkomst, een statushouder zonder vaste woon- of verblijfplaats, en verblijft sinds zijn zesde in Nederland.
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