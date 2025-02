NS dient bezwaar in tegen nachttrein Zwolle-Amsterdam van Arriva

UTRECHT (ANP) - De NS heeft bij de gemeente Almere een bezwaar ingediend tegen de nachttrein van concurrent Arriva op het traject tussen Zwolle en Amsterdam. Dat bevestigde een woordvoerder van het spoorbedrijf na berichtgeving in de Volkskrant. Volgens de woordvoerder wil de NS de nachttrein, die vanaf 15 maart gaat rijden, niet tegenhouden, maar wil het bedrijf wettelijk toetsen of Arriva zich wel aan de spelregels heeft gehouden.

De NS had ook een offerte ingediend om de nachttrein op het traject tussen Zwolle en Amsterdam tegen betaling te laten rijden. Het spoorbedrijf trok zich echter terug nadat Arriva had aangegeven de nachttrein gratis te laten rijden. Afgelopen maand bereikten Almere en Lelystad een akkoord met Arriva, waarbij Arriva wel geld ontvangt van de gemeenten om de nachttrein te laten rijden. Het bedrag dat de gemeenten betalen aan Arriva is daarbij afhankelijk van het aantal reizigers. Hoe meer reizigers de nachttrein gebruiken, hoe minder ze hoeven te betalen. De NS denkt dat deze constructie niet wettelijk is toegestaan.

"We willen graag weten op welke grondslag deze trein rijdt. Arriva heeft een offerte met zogeheten open toegang ingediend voor deze nachttrein en dan mag je niet gesubsidieerd worden. Aangezien we te maken hebben met relatief nieuwe regels op het spoor hebben we nu eerst bezwaar ingediend bij Almere en kunnen we later eventueel nog naar de rechter stappen", aldus de woordvoerder. De gemeente Almere heeft het bezwaar in behandeling genomen.