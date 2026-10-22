Oefening met granaten oorzaak dodelijke brand Canadese legerbasis

OTTAWA (ANP/RTR) - Een snel om zich heen grijpende grasbrand, waarbij zaterdag op een militaire basis in het westen van Canada ten minste vier militairen om het leven kwamen, is ontstaan ​​tijdens een oefening met scherpe granaten. Dat heeft een hoge defensiefunctionaris donderdag bekendgemaakt.

Door harde wind verspreidde de brand zich over de legerbasis in Wainwright, waarbij tientallen militairen in het nauw kwamen te zitten. "De brand ontstond op het schietterrein voor automatische granaatwerpers. Het gebeurde tijdens een reguliere militaire training die op dat moment op dat terrein plaatsvond", aldus brigadegeneraal Vanessa Hanrahan.

Volgens de autoriteiten liggen er nog 27 mensen in het ziekenhuis, van wie enkelen in kritieke toestand verkeren. De militairen en reservisten bereidden zich voor op een uitzending naar Letland, waar Canada zijn grootste internationale militaire operatie uitvoert.