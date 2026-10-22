ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Oefening met granaten oorzaak dodelijke brand Canadese legerbasis

Samenleving
door anp
anp231026002 1
Volg ons op Google Nieuws
OTTAWA (ANP/RTR) - Een snel om zich heen grijpende grasbrand, waarbij zaterdag op een militaire basis in het westen van Canada ten minste vier militairen om het leven kwamen, is ontstaan ​​tijdens een oefening met scherpe granaten. Dat heeft een hoge defensiefunctionaris donderdag bekendgemaakt.
Door harde wind verspreidde de brand zich over de legerbasis in Wainwright, waarbij tientallen militairen in het nauw kwamen te zitten. "De brand ontstond op het schietterrein voor automatische granaatwerpers. Het gebeurde tijdens een reguliere militaire training die op dat moment op dat terrein plaatsvond", aldus brigadegeneraal Vanessa Hanrahan.
Volgens de autoriteiten liggen er nog 27 mensen in het ziekenhuis, van wie enkelen in kritieke toestand verkeren. De militairen en reservisten bereidden zich voor op een uitzending naar Letland, waar Canada zijn grootste internationale militaire operatie uitvoert.
loading

POPULAIR NIEUWS

spaargeld-header-spaarpotten-1800x1200

Vergelijk spaarrekeningen, zoveel levert 25.000 euro op in 2026.

wasrek_woonkamer_AI

Was binnen drogen: wat kost het om het vocht weer uit je huis te krijgen?

Een voorraadkast met blikken groente, pakken pasta en rijst en flessen water

Noodvoorraad voor 8 dagen: de lijst voor 2 personen

ANP-573148820

Huis van je ouders geërfd? Je betaalt erfbelasting over de WOZ-waarde, niet over wat het huis opbrengt

Top uitzicht van mooie jonge vrouw mengen kleuren tijdens het tekenen in kunst studio

Hbo-diploma met het laagste salaris levert het meeste werkplezier op

hamburg-wolf

Wolf bijt opnieuw vee dood op de Veluwe: zo gedraag je je als je er tijdens een wandeling een tegenkomt

Loading