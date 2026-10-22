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Trump verklaart olieproductie essentieel voor nationale defensie

Samenleving
door anp
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WASHINGTON (ANP/RTR) - De Amerikaanse president Donald Trump heeft donderdag bepaald dat de productie en raffinage van aardolie, evenals aanverwante activiteiten, essentieel zijn voor de nationale defensie. Deze stap moet de weg kunnen vrijmaken voor Amerikaanse financiering van projecten in de fossiele brandstofsector, blijkt uit een presidentieel memorandum.
Trump doet daarbij een beroep op een wet die stamt uit de Koude Oorlog, de Defense Production Act. Op basis van die wet meent hij dat de overheid financiële prikkels kan inzetten voor oliegerelateerde activiteiten, pijpleidingen en de opslag van vloeibare brandstoffen.
De prijzen voor ruwe olie en diesel zijn fors gestegen sinds de Verenigde Staten en Israël eind februari gezamenlijk Iran aanvielen. Sindsdien heeft het conflict de wereldwijde energietransporten onder druk gezet, terwijl Oekraïense aanvallen op Russische raffinaderijen de brandstoftekorten verder hebben verergerd.
De stijgende kosten vormen een risico voor Trump in aanloop naar de verkiezingen van 3 november, waarin zijn Republikeinse partij volgens peilingen op een aanzienlijk verlies afstevent.
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