Oekraïne rapporteert vooruitgang in overleg over mineralendeal VS

KYIV (ANP/RTR) - De Oekraïense vicepremier Joelia Svyrydenko spreekt van "aanzienlijke vooruitgang" in het overleg met de Verenigde Staten over een mineralendeal. Ze zegt dat binnenkort een memorandum wordt ondertekend.

De overeenkomst moet de VS toegang geven tot een deel van de grondstoffen in Oekraïne. De Amerikaanse president Donald Trump wil dat zijn land zo wordt gecompenseerd voor de steun aan Oekraïne sinds de Russische invasie. Svyrydenko stelt dat het akkoord goed is voor de economische groei van beide landen.

Eigenlijk zou in februari al een deal worden ondertekend, maar dat ging niet door na een ruzie tussen Trump en de Oekraïense president Volodymyr Zelensky in het Witte Huis. Daarna vonden nieuwe onderhandelingen plaats. Een Oekraïense delegatie was om die reden vorige week in Washington.