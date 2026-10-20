Moet de ijskrabber al in de auto, of kan hij nog even in de schuur?
Dat heeft voorlopig geen haast. Weeronline verwacht een november die
zachter is dan normaal, met overdag 10 tot 15 graden en ’s nachts vaak
temperaturen boven het vriespunt.
Het weerbureau publiceerde zijn maandverwachting
op 17 oktober. Meteoroloog Berend van Straaten schreef hem.
November wordt
waarschijnlijk zacht en nat
De wind komt in november volgens Weeronline vaak uit het zuidwesten.
Die stroming brengt zachte, vochtige lucht en regelmatig buien. Het kan
ook flink waaien, maar of er een herfststorm komt, valt op deze termijn
niet te zeggen.
“Echt koud lijkt het echter zeker niet te worden.”
Dat beeld zag Weeronline eind augustus al in de seizoensmodellen.
Meteoroloog Verena Mülder schreef toen dat november 1 tot 2 graden
warmer kon uitvallen dan gemiddeld, en dat de warme Noordzee voor extra
regen kan zorgen. In een gewone november valt zo’n 84 millimeter regen
,
blijkt uit de gemiddelden over 1996 tot en met 2025.
De laatste week van oktober wordt volgens Weeronline al iets warmer
dan gebruikelijk, met mogelijk ruim 15 graden. Het KNMI is
voorzichtiger. Het instituut verwacht van 27 oktober tot en met 3
november temperaturen rond het langjarig gemiddelde, met eerst regen en
wind en daarna meer kans op rustiger, droger weer.
Waarom winterweer
voorlopig wegblijft
De afgelopen dagen voerde een oostenwind koelere, drogere lucht aan.
In het binnenland kwam de temperatuur ’s nachts plaatselijk dicht bij
het vriespunt, en zondag haalde voor het eerst sinds half mei geen enkel
weerstation in Nederland 15 graden. Daarmee kwam een eind aan een
reeks van 155 dagen met ergens 15 graden
.
Die koude periode is al voorbij. Het KNMI rekent tot en met maandag
26 oktober met nachttemperaturen van 5 tot 8 graden. Een kleine
minderheid van de modelberekeningen laat voor november een noordelijke
of oostelijke wind zien, die koude lucht kan aanvoeren. Omdat die
berekeningen in de minderheid zijn, blijft de kans op vroeg winterweer
volgens Weeronline klein.
Ter vergelijking: in De Bilt vriest het gemiddeld rond 3 november
voor het eerst, meldt Weerplaza.
Vrijdag en zaterdag worden
onstuimig
Voor het zachte weer begint, trekt er eerst een natte periode over
het land. Vrijdag draait de wind van zuid naar west en wordt hij aan zee
hard tot mogelijk stormachtig, met kans op zware windstoten. Zaterdag
verloopt volgens Weeronline “ronduit buiig” bij ongeveer 12 graden.
Het KNMI verwacht vrijdag 9 tot 14 millimeter regen en zaterdag 10
tot 17 millimeter. Waarschuwingen voor windstoten zijn volgens het
instituut mogelijk, maar nog niet afgegeven.
Wat je nu in de tuin
en op het balkon doet
- Zet losse spullen vast voor vrijdag. Denk aan
tuinstoelen, parasols, een trampoline en lichte potten, vooral in de
kustprovincies.
- Laat sterke kuipplanten nog buiten. Een oleander of
agave kan bij lichte of korte nachtvorst nog even buiten blijven,
schrijft Max Vandaag op basis van onder meer Groei & Bloei. Erg
kwetsbare of jonge planten haal je voor de eerste nachtvorst naar
binnen.
- Houd de wortels droog. Een kuipplant in doorweekte
potgrond krijgt het eerder koud. Zet hem in een natte week onder een
afdak of overkapping.
- Kies binnen een koele plek. De meeste kuipplanten
overwinteren het best bij 5 tot 12 graden. De woonkamer is meestal te
warm en te droog.
- Haal blad uit de dakgoot en van het putje. Met 10
tot 17 millimeter regen op zaterdag loopt een verstopte afvoer snel
over.
Vriest het later in november toch, kijk dan ook naar je cv-ketel: een
bevroren condensafvoer kan de ketel op storing zetten
.
Meer weten?