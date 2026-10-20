Moet de ijskrabber al in de auto, of kan hij nog even in de schuur? Dat heeft voorlopig geen haast. Weeronline verwacht een november die zachter is dan normaal, met overdag 10 tot 15 graden en ’s nachts vaak temperaturen boven het vriespunt.

Het weerbureau publiceerde zijn maandverwachting op 17 oktober. Meteoroloog Berend van Straaten schreef hem.

November wordt waarschijnlijk zacht en nat

De wind komt in november volgens Weeronline vaak uit het zuidwesten. Die stroming brengt zachte, vochtige lucht en regelmatig buien. Het kan ook flink waaien, maar of er een herfststorm komt, valt op deze termijn niet te zeggen.

“Echt koud lijkt het echter zeker niet te worden.”

Dat beeld zag Weeronline eind augustus al in de seizoensmodellen. Meteoroloog Verena Mülder schreef toen dat november 1 tot 2 graden warmer kon uitvallen dan gemiddeld, en dat de warme Noordzee voor extra regen kan zorgen. In een gewone november valt zo’n 84 millimeter regen , blijkt uit de gemiddelden over 1996 tot en met 2025.

De laatste week van oktober wordt volgens Weeronline al iets warmer dan gebruikelijk, met mogelijk ruim 15 graden. Het KNMI is voorzichtiger. Het instituut verwacht van 27 oktober tot en met 3 november temperaturen rond het langjarig gemiddelde, met eerst regen en wind en daarna meer kans op rustiger, droger weer.

Waarom winterweer voorlopig wegblijft

De afgelopen dagen voerde een oostenwind koelere, drogere lucht aan. In het binnenland kwam de temperatuur ’s nachts plaatselijk dicht bij het vriespunt, en zondag haalde voor het eerst sinds half mei geen enkel weerstation in Nederland 15 graden. Daarmee kwam een eind aan een reeks van 155 dagen met ergens 15 graden

Die koude periode is al voorbij. Het KNMI rekent tot en met maandag 26 oktober met nachttemperaturen van 5 tot 8 graden. Een kleine minderheid van de modelberekeningen laat voor november een noordelijke of oostelijke wind zien, die koude lucht kan aanvoeren. Omdat die berekeningen in de minderheid zijn, blijft de kans op vroeg winterweer volgens Weeronline klein.

Ter vergelijking: in De Bilt vriest het gemiddeld rond 3 november voor het eerst, meldt Weerplaza.

Vrijdag en zaterdag worden onstuimig

Voor het zachte weer begint, trekt er eerst een natte periode over het land. Vrijdag draait de wind van zuid naar west en wordt hij aan zee hard tot mogelijk stormachtig, met kans op zware windstoten. Zaterdag verloopt volgens Weeronline “ronduit buiig” bij ongeveer 12 graden.

Het KNMI verwacht vrijdag 9 tot 14 millimeter regen en zaterdag 10 tot 17 millimeter. Waarschuwingen voor windstoten zijn volgens het instituut mogelijk, maar nog niet afgegeven.

Wat je nu in de tuin en op het balkon doet

Zet losse spullen vast voor vrijdag. Denk aan tuinstoelen, parasols, een trampoline en lichte potten, vooral in de kustprovincies.

Denk aan tuinstoelen, parasols, een trampoline en lichte potten, vooral in de kustprovincies. Laat sterke kuipplanten nog buiten. Een oleander of agave kan bij lichte of korte nachtvorst nog even buiten blijven, schrijft Max Vandaag op basis van onder meer Groei & Bloei. Erg kwetsbare of jonge planten haal je voor de eerste nachtvorst naar binnen.

Een oleander of agave kan bij lichte of korte nachtvorst nog even buiten blijven, schrijft Max Vandaag op basis van onder meer Groei & Bloei. Erg kwetsbare of jonge planten haal je voor de eerste nachtvorst naar binnen. Houd de wortels droog. Een kuipplant in doorweekte potgrond krijgt het eerder koud. Zet hem in een natte week onder een afdak of overkapping.

Een kuipplant in doorweekte potgrond krijgt het eerder koud. Zet hem in een natte week onder een afdak of overkapping. Kies binnen een koele plek. De meeste kuipplanten overwinteren het best bij 5 tot 12 graden. De woonkamer is meestal te warm en te droog.

De meeste kuipplanten overwinteren het best bij 5 tot 12 graden. De woonkamer is meestal te warm en te droog. Haal blad uit de dakgoot en van het putje. Met 10 tot 17 millimeter regen op zaterdag loopt een verstopte afvoer snel over.

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