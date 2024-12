Onderminister: VS zijn diep bezorgd over situatie in Zuid-Korea

OSAKA (ANP) - Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken is "diep bezorgd" over de situatie in Zuid-Korea. Dat zei onderminister Kurt M. Campbell tijdens een persbijeenkomst in Japan, waar hij op bezoek is.

De president, zijn belangrijkste veiligheidsadviseur en de minister van Buitenlandse Zaken worden voortdurend op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen, zei Campbell tegen de pers. "Ik wil benadrukken dat de band met Zuid-Korea ijzersterk is, en we staan aan de kant van Korea op dit moment van onzekerheid. Ik wil ook benadrukken dat we hopen en verwachten dat politieke conflicten vreedzaam en binnen de grenzen van de wet worden opgelost."