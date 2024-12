Ook arts Rijnstate verdacht van gebruik eigen sperma

ARNHEM (ANP) - Een voormalig arts van het ziekenhuis Rijnstate in Arnhem heeft mogelijk in de jaren tachtig zijn eigen sperma gebruikt om vrouwen met een kinderwens via kunstmatige inseminatie zwanger te maken. Het is niet bekend hoeveel kinderen op die manier ter wereld zijn gekomen en in welke periode. Het ziekenhuis laat onderzoek doen.

Het Rijnstate meldt vrijdag dat de zaak donderdag bekend is geworden. De arts ontkende aanvankelijk, maar zou nu hebben toegegeven. De man werkt niet meer binnen het ziekenhuis. De kwestie is doorgegeven aan de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.

Eerder bleken gynaecologen als Jan Karbaat (Medisch Centrum Bijdorp in Barendrecht), Jan Wildschut (Sophia Ziekenhuis in Zwolle) en Henk Nagel (Carolus Ziekenhuis in Den Bosch) hun eigen zaad te hebben gebruikt bij kunstmatige inseminatie.