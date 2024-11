AMSTERDAM (ANP) - Ook de groep demonstranten die was samengedreven op de Nieuwendijk bij de Dam wordt in bussen gezet. De politie heeft vele tientallen mensen aangehouden omdat ze deelnamen aan een pro-Palestijnse demonstratie, terwijl demonstreren volgens de geldende noodverordening in Amsterdam is verboden.

Eerder werd een groep demonstranten ingesloten op de Dam zelf en afgevoerd in twee bussen. Het is niet duidelijk hoeveel mensen precies zijn aangehouden.