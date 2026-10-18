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Oorzaak onwelwordingen bij rondleiding Grolsch nog onduidelijk

Samenleving
door Ans Vink
bijgewerkt om
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Het onderzoek naar enkele onwelwordingen zaterdagmiddag tijdens een rondleiding in de Grolsch-fabriek in Enschede loopt nog. Mogelijk is er pas na het weekend iets te zeggen over de oorzaak, meldt de politie zondag.
Zaterdag werden meerdere mensen onwel tijdens de rondleiding nadat ze in aanraking waren gekomen met een nog onbekende stof. Ze zijn voor controle naar een ziekenhuis gebracht. Over hoe het nu met ze gaat, is bij de politie niets bekend.
Regionale media meldden zaterdag dat de mensen vermoedelijk in aanraking waren gekomen met de chemische stof natronloog. Het zou gaan om negen bezoekers en twee rondleiders die wellicht bronwater hadden geproefd dat wordt gebruikt bij het bierbrouwen.
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