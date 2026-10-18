Dochter Emile Ratelband biedt 2.500 euro voor tip over haar vader

Een vader die ze al een jaar en negen maanden niet heeft gezien, vergeefse pogingen om contact te krijgen en steeds meer vragen: voor Minou Ratelband is de onzekerheid over haar vader Emile moeilijk te verdragen. Met een openbare oproep op LinkedIn en een **beloning** van 2.500 euro hoopt ze eindelijk duidelijkheid te krijgen. Haar boodschap is eenvoudig: de familie wil weten waar hij is en of het goed met hem gaat.

Minou Ratelband vraagt om hulp

„Ik mis mijn vader! Al 1 jaar en 9 maanden heb ik hem niet gezien”, schrijft Minou op LinkedIn, aldus De Telegraaf. De oudste dochter van Ratelband vraagt anderen om te helpen bij haar zoektocht. Voor de tip die naar haar vader leidt, stelt ze 2.500 euro beschikbaar.

Bij haar bericht deelt ze een poster met foto’s van Ratelband en zijn partner. De oproep is namens zijn kinderen geschreven. Zij zeggen niet te weten waar hun vader verblijft en hoe het werkelijk met hem gaat. Hun pogingen om contact te leggen en duidelijkheid te krijgen hebben volgens hen onvoldoende opgeleverd.

‘We maken ons grote zorgen’

De kinderen laten in de oproep weten dat ze zich grote zorgen maken. Niet alleen het gemis, maar ook het ontbreken van betrouwbare informatie houdt hen bezig.

„Ondanks onze vele pogingen om contact te krijgen en duidelijkheid te krijgen, staan we met lege handen”, schrijven ze. De familie vraagt daarom om informatie over de huidige verblijfplaats van Ratelband of zijn partner. Minou zegt ten einde raad te zijn.

Wens om vader en opa weer te zien

De familie benadrukt dat de oproep voortkomt uit liefde en bezorgdheid. De kinderen willen weten dat het goed met hem gaat en hopen hem uiteindelijk weer te kunnen omhelzen — als vader én als opa.

De oproep draait daarmee niet uitsluitend om het achterhalen van een adres. De kinderen hopen ook een einde te maken aan de onzekerheid over zijn welzijn en het contact met hun vader te herstellen.

Contact al langer moeizaam

Volgens De Telegraaf zou de Nederlandse ondernemer en televisiepersoonlijkheid in 2022 naar Thailand zijn geëmigreerd. De krant meldt dat een deel van zijn negen kinderen de afgelopen twee jaar al vaker aan de bel trok vanwege het gebrekkige contact met hun vader.

De nieuwe oproep laat zien dat de vragen voor de familie nog niet zijn beantwoord. Waar Ratelband op dit moment is en waarom het contact uitblijft, wordt uit het bericht niet duidelijk. In de aangeleverde berichtgeving staat geen reactie van Ratelband of zijn partner. Ook blijkt daaruit niet dat sprake is van een officiële vermissing; het gaat om een publieke oproep van zijn bezorgde kinderen.