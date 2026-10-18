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Vier militairen omgekomen bij brand op Canadese militaire basis

Samenleving
door anp
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OTTAWA (ANP) - Bij de brand op een militaire basis in Canada in de nacht van zaterdag op zondag zijn vier militairen omgekomen. Dat meldt premier Mark Carney tijdens een persmoment in Ottawa. Tientallen anderen raakten zwaargewond. Een aantal noemde hij niet.
Op de basis CFB Wainwright brak zaterdagmiddag lokale tijd een flinke brand uit. Dat leidde tot wat Carney zondag "een van de grootste tragedies" voor Canada in vredestijd noemt. Eerder meldde het ministerie van Defensie al dat er geen aanwijzingen zijn dat de brand het gevolg van een terroristisch geïnspireerde daad was.
Om de tijd te hebben om naasten van de slachtoffers in te lichten, werd lange tijd geen melding gemaakt van het aantal overledenen en gewonden. Kort voor Carneys persconferentie meldde CBS News nog op basis van bronnen dat het zou gaan om zeven doden.
Naar de oorzaak van het voorval wordt nog onderzoek gedaan.
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