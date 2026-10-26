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Oppositieleider Machado bereid tot gesprek Venezolaanse president

Samenleving
door anp
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CARACAS (ANP) - De Venezolaanse oppositieleider María Corina Machado is bereid om de interim-president van het land te ontmoeten, laat haar woordvoerder weten. Machado is zondag weer aangekomen in Venezuela, nadat ze bijna een jaar geleden in het geheim naar Oslo was gereisd om de Nobelprijs voor de Vrede in ontvangst te kunnen nemen.
Sindsdien probeerde Machado meermaals terug te keren, maar werd ze steeds tegengehouden aan de grens. Volgens de woordvoerder is Machado niet alleen bereid om met interim-president Delcy Rodríguez om de tafel te gaan, maar met "wie dan ook, wanneer dat nodig is". De politica staat sinds vorige week aan het hoofd van een alliantie van Venezolaanse oppositiepartijen.
De Europese Unie zegt in een verklaring verheugd te zijn over Machado's terugkeer. Die draagt volgens hen "bij aan een grotere openstelling van de politieke ruimte in Venezuela".
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