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Ov Rotterdam blijft gratis voor ouderen met smalle beurs

Samenleving
door anp
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ROTTERDAM (ANP) - Rotterdamse AOW'ers met weinig geld kunnen gratis met het openbaar vervoer in de stad blijven reizen. Dat hebben de gemeente en de vervoerders RET en EBS afgesproken. Het gaat om zo'n 20.000 AOW'ers met een inkomen tot 110 procent van het wettelijk sociaal minimum. Het budget voor de regeling, die waarschijnlijk op 1 maart volgend jaar ingaat, wordt beschikbaar gesteld aan de vervoerders.
Het gratis ov voor álle AOW'ers in de stad stopt wel. Dat wordt te duur, zegt het college van burgemeester en wethouders: "De komende jaren zullen de kosten door hogere vervoerstarieven en de vergrijzing bijna verdubbelen en een steeds groter beslag leggen op het gemeentelijk budget."
Wethouder Miriam Harika (werk en inkomen) zegt blij te zijn dat er voor een deel van de ouderen een regeling blijft: "Ook als je een smalle beurs hebt, verdien je het om mee te doen in de samenleving: je vrienden en familie bezoeken, naar de dokter gaan, een kop koffie drinken in de stad of een dagje naar het strand in Hoek van Holland. Vervoer moet daarin geen belemmering zijn."
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