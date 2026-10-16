ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Gemeenten moeten 1 op de 5 huiszoekende statushouders helpen

Samenleving
door anp
anp161026160 1
Volg ons op Google Nieuws
DEN HAAG (ANP) - Gemeenten moeten zorgen voor "aanvullende vormen" van huisvesting voor 20 procent van de statushouders die een woonplek zoeken. Dat is een van de afspraken die gemaakt zijn door Rijk, provincies, gemeenten en woningcorporaties en die minister Eleanor Boekholt-O'Sullivan (Volkshuisvesting, D66) vrijdag bekendmaakt.
De gemeenten moeten de achterstand inhalen in het huisvesten van asielzoekers van wie vaststaat dat zij recht hebben op verblijf. Het ministerie benadrukt in een verklaring dat het gaat om "aanvullende woonplekken, en dus geen bestaande sociale huurwoningen". De ambitie is om dit in anderhalf jaar te regelen.
Voor de zomer liet de minister al weten dat ze werkt aan afspraken met de mede-overheden en corporaties om mensen die met spoed een huis zoeken, te helpen. Er zijn afspraken gemaakt om flexwoningen, ombouw van leegstaande kantoren, gedeelde woningen en tijdelijke woonplekken voor statushouders te regelen voor "een brede groep". De afspraken die nu gepresenteerd zijn, voegen daar niet veel nieuwe mogelijkheden aan toe.
VluchtelingenWerk stelt dat het goed is dat er naar alternatieve oplossingen wordt gekeken, maar dat mag dan niet betekenen dat statushouders "voor een lange periode op minder goede plekken worden gehuisvest en geen zicht hebben op een permanente woonplek". Ook adviseert VluchtelingenWerk goed te kijken welke statushouders aanspraak maken op deze alternatieve huisvesting. Kwetsbare statushouders en gezinnen met minderjarige kinderen zouden volgens de organisatie beter direct aan een sociale huurwoning geholpen kunnen worden. Ook stelt VluchtelingenWerk voor om minimale kwaliteitseisen voor de huisvesting op te stellen.
loading

POPULAIR NIEUWS

pensioenen-europa-kaart

Gemiddeld pensioen in Nederland: €2.118 bruto per maand. Waarom Spanje met minder geld naar plek 4 springt

shutterstock_1780673564

Een wolf op je wandelpad? Dit moet je doen in plaats van wegrennen

190627140_m

17.900 valse biljetten: Zo check je in één seconde of je briefje van 50 nep is

easyjet wil per 1 juli weer vanaf schiphol vliegen1591088647

Vliegen wordt nog veel duurder: ook Turkije en Egypte in het vizier

nederlandse_zorg_header

Sms over een open zorgrekening van €159,12? Zo zie je in tien seconden of een rekening van Infomedics echt is

anp161026013 1

Trump kiest voor Poetin en haalt uit naar Zelensky

Loading